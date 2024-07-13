США приостановили помощь Грузии из-за закона об "иноагентах"

США вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея по итогам визита в республику в пятницу, 12 июля.

Поводом для такого решения стало принятие в Грузии аналогичного российскому закона "об иноагентах". "В результате этого закона США заморозили помощь Грузии и также не происходит интеграция в Евросоюз", - заявила Зея, не уточнив, о какой именно помощи идет речь.

"Опасения по поводу антидемократической траектории Грузии являются глобальными, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним", - сказала Зея в интервью порталу Civil Georgia. По ее словам, представители США и ЕС "часто сообщали о своих опасениях напрямую правительству, как публично, так и в частном порядке". "Я думаю, мы можем только сделать вывод, что нынешний путь Грузии несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - сказала Зея.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

В начале июле США отложили на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" в связи с пересмотром двустороннего сотрудничества. До этого Вашингтон объявил о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией после того, как грузинский парламент принял в мае спорный закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"), вызвавший массовые протесты в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

В итоге лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. ЕС также решил заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.