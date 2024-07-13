  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США приостановили помощь Грузии из-за закона об "иноагентах"

Даниил Сотников
13 июля 2024 г.

Из-за принятия в Грузии закона об "иностранных агентах" США приостановили всю помощь республике.

https://p.dw.com/p/4iFGx
Протесты в Тбилиси
Протесты в ТбилисиФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

США вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея по итогам визита в республику в пятницу, 12 июля.

Поводом для такого решения стало принятие в Грузии аналогичного российскому закона "об иноагентах". "В результате этого закона США заморозили помощь Грузии и также не происходит интеграция в Евросоюз", - заявила Зея, не уточнив, о какой именно помощи идет речь.

"Опасения по поводу антидемократической траектории Грузии являются глобальными, и мы призываем правительство Грузии прислушаться к ним", - сказала Зея в интервью порталу Civil Georgia. По ее словам, представители США и ЕС "часто сообщали о своих опасениях напрямую правительству, как публично, так и в частном порядке". "Я думаю, мы можем только сделать вывод, что нынешний путь Грузии несовместим с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - сказала Зея.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

В начале июле США отложили на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" в связи с пересмотром двустороннего сотрудничества. До этого Вашингтон объявил о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией после того, как грузинский парламент принял в мае спорный закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"), вызвавший массовые протесты в стране. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

В итоге лидеры стран Евросоюза приняли решение приостановить процесс вступления Грузии в эту организацию. ЕС также решил заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в оборонной сфере.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

С принятием в Грузии закона об иноагентах некоммерческие организации, существующие на иностранные донаты, столкнулись с невозможностью продолжать свою деятельность. Владелец собачьей деревни недалеко от Тбилиси рассказывает, что из-за принятия закона пожертвования из-за границы могут сократиться, а это поставит под вопрос само существование приюта.
Общество11 июня 2024 г.03:04 мин.
Здание Совета Европы в Страсбурге

Закон об "иноагентах" - только начало? ПАСЕ беспокоит Грузия

Закон об "иноагентах" - только начало? ПАСЕ беспокоит Грузия

Резолюция ПАСЕ призывает Тбилиси отменить закон об "иноагентах", противоречащий обязательствам Грузии перед Советом Европы, считая, что он дает власти рычаги политического контроля над гражданским обществом.
Политика27 июня 2024 г.