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США на неопределенный срок отложили военные учения с Грузией

Ася Миллер
6 июля 2024 г.

Причиной переноса учений стали "ложные обвинения в адрес США и других западных стран", высказанные правительством Грузии, подчеркнули в Пентагоне.

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Военные учения Грузии и США "Достойный партнер", 24 мая 2016 года
Военные учения Грузии и США "Достойный партнер", 24 мая 2016 годаФото: Kate Sovdagari/Xinhua/Photoshot/picture alliance

США отложили на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" в связи со всесторонним пересмотром двустороннего сотрудничества, отмечается в опубликованном в пятницу, 5 июля, заявлении американского министерства обороны. В Пентагоне пояснили, что причиной отсрочки стали "ложные обвинения в адрес США и других западных стран", высказанные правительством Грузии. По утверждению Тбилиси, Запад дважды пытался совершить госпереворот против правящей партии "Грузинская мечта" и оказывал давление на Грузию, призывая ее открыть второй фронт против России в рамках войны в Украине.

В то же время в заявлении Пентагона оговорено, что США продолжат сотрудничать с Силами обороны Грузии, чтобы способствовать стремлению этой страны "к дальнейшему укреплению способности защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность". В министерстве обороны Грузии заявили, что сожалеют о решении США, подчеркнув, что совместные международные учения приносят пользу обеим странам.

Совместные военные учения "Достойный партнер" планировалось провести в Грузии с 25 июля по 6 августа.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

США объявили о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией после того как грузинский парламент принял в мае спорный закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"), вызвавший массовые протесты в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

 

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