США повторно ввели санкции в отношении тестя Башара Асада

Отца жены Асада обвиняют в "предоставлении финансовой, материальной или технологической" поддержке свергнутого правителя Сирии. В новом санкционном списке США также фигурируют российские чиновники.

Соединенные Штаты повторно включили в санкционный список тестя Башара Асада Фаваза Ахраса за "предоставление финансовой, материальной или технологической" поддержки свергнутому правителю Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного департамента США в понедельник, 9 декабря.

У Фаваза Ахраса имеется сирийское и британское гражданство, он работал кардиологом в Лондоне. На имя тестя Асада зарегистрирован дом на западе столицы Великобритании, его местонахождение достоверно неизвестно, передает агентство AFP.

Впервые Вашингтон ввел санкции против ближайших родственников супруги Башара Асада в 2020 году. Тогда в список попали сама Асма Асад, ее отец и мать, а также брат Фирас и дядя Эйяд Ахрас. Все члены семьи жены экс-президента Сирии являются гражданами Великобритании.

Санкции США по Сирии

Санкции предполагают заморозку любой собственности и всех активов лиц и компаний из санкционного списка, гражданам США запрещается вести с ними бизнес. Лица, не являющиеся американскими гражданами, могут сами стать объектами санкций в случае, если они будут совершать определенные операции с фигурантами списка.

В 2020 году Соединенные Штаты запустили санкционную программу против Башара Асада под названием "Акт Цезаря" (Caesar Act). Она дала США право вводить санкции против физлиц и компаний по всему миру, если они поддерживали сирийское правительство или сотрудничали с лицами или компаниями, уже находящимися в санкционном списке. Первые санкции против самого Асада США ввели в 2011 году за "серьезное нарушение прав человека в отношении сирийского народа" и "воспрепятствование политическому урегулированию конфликта в Сирии".

Новые санкции США коснулись и чиновников из РФ

В пресс-релизе на сайте Госдепа также упоминается о вводе визовых ограничений в отношении 17 российских должностных лиц из-за "подрыва суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины".

Чиновников обвиняют в проведении фиктивных выборов на оккупированных армией РФ украинских территориях. Имена попавших под санкции россиян не раскрываются.