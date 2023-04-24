  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российские миротворцы в Лачинском коридоре
Российский миротворец в Лачинском коридореФото: Tofik Babayev/AFP/Getty Images
КонфликтыСША

США осудили установку КПП между Арменией и Карабахом

Лиза Ламбрехт
21 мин. назад

США и Франция осудили решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом.

https://p.dw.com/p/4QTDi

Установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом "подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу", подчеркнули в Вашингтоне. "Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в воскресенье, 23 апреля.

Министерство иностранных дел Франции также осудило установку пограничного пункта, расценив ее как нарушение соглашений о прекращении огня, которое может помешать переговорному процессу.

Азербайджан установил КПП между Арменией и Нагорным Карабахом

Ранее 23 апреля МИД Азербайджана объявил об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией в Лачинском коридоре - это единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. Госпогранслужба Азербайджана объяснила такое решение необходимостью предотвратить "переброску живой силы, боеприпасов, мин и другой военной техники". 

В МИД Армении назвали эти обвинения "надуманным и необоснованным предлогом", потребовав немедленно разблокировать Лачинский коридор, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев. "Призываем Российскую Федерацию окончательно выполнить обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил", - заявили в МИД Армении. Ереван также призвал государства-члены ООН "предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН".

Суд ООН предписал Баку разблокировать Лачинский коридор

В феврале Международный суд ООН предписал властям Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора. В постановлении суда говорилось, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор был блокирован 12 декабря 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экологическими активистами. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну.

Боестолкновения двухлетней давности унесли более 6500 жизней. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть азербайджанской территории, которую контролировала после распада СССР.

Смотрите также:

О чем говорят в Армении после поражения в войне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и при чем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.
Политика4 августа 2022 г.29:49 мин.
external

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

Пашинян и Алиев у Путина: что происходит в Нагорном Карабахе? DW Новости (26.12.2022)

На неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербург 26 декабря прибыли и президент Азербайджана Алиев, и премьер Армении Пашинян. В последние недели серьезно обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, и требует от двух стран срочных решений. Ереван обвиняет Баку в блокаде Лачинского коридора, через который снабжалась самопровозглашенная республика. Что происходит в регионе и чем это грозит?
26 декабря 2022 г.30:17 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика23 апреля 2023 г.
Воронка от упавшего в Белгороде боеприпаса и пострадавший дом

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Конфликты22 апреля 2023 г.
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты22 апреля 2023 г.
Министры обороны Германии, Украины и Польши

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Конфликты21 апреля 2023 г.
Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Природа и окружающая среда21 апреля 2023 г.
На главную страницу