США осудили установку КПП между Арменией и Карабахом

США и Франция осудили решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом.

Установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом "подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу", подчеркнули в Вашингтоне. "Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы", - говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в воскресенье, 23 апреля.

Министерство иностранных дел Франции также осудило установку пограничного пункта, расценив ее как нарушение соглашений о прекращении огня, которое может помешать переговорному процессу.

Азербайджан установил КПП между Арменией и Нагорным Карабахом

Ранее 23 апреля МИД Азербайджана объявил об установке контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией в Лачинском коридоре - это единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. Госпогранслужба Азербайджана объяснила такое решение необходимостью предотвратить "переброску живой силы, боеприпасов, мин и другой военной техники".

В МИД Армении назвали эти обвинения "надуманным и необоснованным предлогом", потребовав немедленно разблокировать Лачинский коридор, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев. "Призываем Российскую Федерацию окончательно выполнить обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил", - заявили в МИД Армении. Ереван также призвал государства-члены ООН "предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН".

Суд ООН предписал Баку разблокировать Лачинский коридор

В феврале Международный суд ООН предписал властям Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора. В постановлении суда говорилось, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор был блокирован 12 декабря 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экологическими активистами. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну.

Боестолкновения двухлетней давности унесли более 6500 жизней. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть азербайджанской территории, которую контролировала после распада СССР.

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