США обвинили РФ в разжигании гражданской войны в Судане

Россия поддерживает обе стороны гражданской войны в Судане. С таким заявлением в понедельник, 6 января, выступила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает агентство Reuters.

Обвинения США против России

В ноябре 2024 года Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с призывом к воюющим в Судане сторонам прекратить огонь и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Все остальные 14 стран СБ ООН тогда поддержали документ.

"Россия выбрала создание препятствий: оставаться в одиночестве, голосуя за то, чтобы поставить под угрозу мирных жителей, и в то же время финансировать обе стороны конфликта – да, именно это я и сказала: обе стороны", - заявила Томас-Гринфилд. Как отмечает Reuters, она не стала вдаваться в подробности о том, как и зачем РФ это делает.

В постпредстве Соединенных Штатов при ООН позже заявили, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане" и осуждает любую материальную поддержку воюющих сторон, "будь то через незаконную торговлю золотом или поставку военной техники".

"Мы считаем, что сотрудничество суданских властей в сфере добычи золота с российскими организациями и физическими лицами, попавшими под санкции, может оказаться вредным для долгосрочных интересов Судана и чаяний суданского народа положить конец войне", - сказал представитель постпредства США при всемирной организации.

Ответ российской стороны

"Мы сожалеем, что США пытаются судить другие мировые державы по своим меркам, - прокомментировал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - Очевидно, что в Pax Americana, который наши американские коллеги пытаются сохранить любой ценой, отношения с другими странами строятся только на их эксплуатации и преступных схемах, направленных на обогащение США".

В декабре постпред РФ Василий Небензя назвал данные о том, что Москва разжигает войну в Судане, "измышлениями, распространяемыми западными странами и их СМИ".

Россия и война в Судане

Гражданский конфликт в Судане вспыхнул в апреле 2023 года, когда против суданской армии во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом восстали военизированные силы быстрого реагирования (RSF) Мухаммеда Хамдана Дагало. До 2019 года в Судане почти 30 лет правил Омар аль-Башир. Его свергли военные, пообещавшие передать власть гражданскому правительству, но так этого и не сделавшие.

По данным ООН, сейчас половина населения Судана (более 25 млн человек) нуждается в помощи. В ходе боевых действий погибли десятки тысяч человек, более 11 млн человек покинули свои дома, из них 3 млн уехали в другие страны.

В середине декабря 2024 года издание The Moscow Times написало, что изначально Россия руками частной военной компании "Вагнер" помогала повстанческому движению, но позже стала поддерживать правительственные войска, чтобы получить военную базу на Красном море.

Создание в Судане базы ВМФ РФ обсуждается с 2019 года. В феврале 2024 года посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что строительство базы откладывается на неопределенный срок. Но когда в декабре 2024-го The Moscow Times сообщила, что Судан отказался размещать у себя базу, в посольстве РФ опровергли эти данные.