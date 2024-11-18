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РФ ветировала проект резолюции о прекращении огня в Судане

Сергей Гуща
18 ноября 2024 г.

Кроме России за документ проголосовали все остальные члены Совбеза ООН, включая Китай. Глава МИД Великобритании назвал российское вето "подлым, отвратительным и циничным".

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Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООНФото: Lev Radin/Sipa USA/picture alliance

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня и обеспечении доставки гуманитарной помощи в Судане, сообщило агентство Reuters в понедельник, 18 ноября. За него проголосовали все остальные 14 членов Совбеза ООН, включая Китай.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в попытке вмешательства в дела Судана, политике двойных стандартов и поддержке "британского неоколониализма".

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал российское вето "подлым, отвратительным и циничным" и заявил, что Россия посылает воюющим сторонам сигнал о том, что они могут действовать безнаказанно. "Одна страна встала на пути совета, выступающего единым фронтом. Одна страна блокирует. Одна страна является врагом мира", - сказал Лэмми.

Проект резолюции был подготовлен Великобританией и Сьерра-Леоне. Он содержал призыв к сторонам конфликта "немедленно прекратить боевые действия и добросовестно вести диалог для согласования шагов по деэскалации конфликта с целью срочного согласования национального прекращения огня", а также вести диалог для согласования гуманитарных пауз и договоренностей, обеспечения безопасного прохода гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи.

Гражданская война в Судане

Война в Судане началась в апреле 2023 года из-за борьбы за власть между суданской армией и военизированной организацией Силы быстрого реагирования перед запланированным переходом к гражданскому правлению. По данным ООН, половина населения Судана (более 25 млн человек) нуждается в помощи. В ходе боевых действий погибли десятки тысяч человек, более 11 млн человек покинули свои дома, из них 3 млн уехали в другие страны.

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