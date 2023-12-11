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США обеспокоены исчезновением Алексея Навального

Лиза Ламбрехт
11 декабря 2023 г.

Алексея Навального следует немедленно освободить, он никогда не должен был попадать в тюрьму, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Здание администрации США в Вашингтоне
Здание администрации США в ВашингтонеФото: Jon Elswick/AP/dpa/picture alliance

Администрация США глубоко обеспокоена сообщениями об исчезновении политика Алексея Навального, заявил в понедельник, 11 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", - подчеркнул Кирби в разговоре с журналистами.

Ранее соратники российского оппозиционера сообщили, что не могут с ним связаться уже шесть дней, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой информации о том, где он может находиться сейчас, нет.

В то время как сторонники политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, депутаты Европейского парламента требуют призвать Россию к ответу. Так, бывший премьер-министр Бельгии, а ныне председатель фракции либералов и демократов в Парламенте ЕС Ги Верхофстадт призвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля "незамедлительно попросить разъяснений от России". "Навальный - не просто политический заключенный, но и лауреат премии Сахарова. Наш долг сохранить его и его дело живыми!" - написал евродепутат в соцсети Х.

Жозеп Боррель исчезновение российского политика пока не комментировал.

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