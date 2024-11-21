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США объявили о выделении новой военной помощи Украине

Александра Иванова
21 ноября 2024 г.

США передадут Киеву вооружение и военное оборудование со складов Пентагона на сумму в 275 млн долларов, сообщил Госдеп.

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Задействование ракетных систем HIMARS в Украине (июль 2022 года)
Задействование ракетных систем HIMARS в УкраинеФото: Armed Forces of Ukraine/Cover Images/IMAGO

Соединенные Штаты предоставляютУкраине, защищающейся от российской агрессии, пакет дополнительной помощи, содержащий вооружение и военное оборудование на сумму в 275 млн долларов. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 20 ноября. Ранее о планах Вашингтона предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму в 275 млн долларов написало агентство AP со ссылкой на источники, без дальнейших подробностей.

Уточняется, что выделение очередного пакета помощи Украине происходит в рамках расширения поддержки этой страны, о котором президент США Джо Байден объявил 26 сентября - в преддверии своей встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тогда Байден поручил министерству обороны США направить на помощь Украине 5,5 млрд долларов из средств, одобренных Конгрессом, чтобы до конца его президентского срока его администрация могла "полностью использовать средства, выделенные Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования в пользу Украины, а затем пополнить американские запасы".

В тот же день, 26 сентября, Белый дом сообщил, что Пентагон выделит Киеву 2,4 млрд долларов в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Что войдет в очередной пакет военной помощи США Украине

Как указал Энтони Блинкен 20 ноября, в очередной пакет военной помощи Украине войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм; минометные снаряды калибра 81-мм и 60-мм; электрооборудование для поддержки истребителей F-16; противотанковые управляемые ракеты TOW; противотанковые системы Javelin и AT-4; беспилотники; средства защиты от химического, биологического, радиологического, ядерного оружия; нестойкие противопехотные мины; стрелковое оружие и учебное оборудование; оборудование и боеприпасы для сноса; запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

 

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