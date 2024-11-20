AP: США выделят Украине военную помощь на 275 млн долларов

Министерство обороны США направит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов (около 260 млн евро). Об этом агентство Associated Press сообщило во вторник, 19 ноября, ссылаясь на американских официальных лиц, пожелавших остаться неизвестными. Детали по содержанию пакета пока не обнародованы.

В свою очередь Госдепартамент Соединенных Штатов санкционировал продажу Украине неуказанного оборонного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов, включая капитальный ремонт транспортных средств, техническую поддержку, обучение и "другие сопутствующие элементы логистики".

Кроме того, Вашингтон и Киев находятся "на продвинутой стадии" переговоров по условиям кредита для Украины размером в 20 млрд долларов, погашение которого будет происходить за счет активов российского Центробанка, замороженных после военного вторжения России в Украину, указали двое собеседников AP. По их словам, администрация действующего президента США Джозефа Байдена стремится завершить процесс до конца года.

Решение США по ударам ATACMS

Несколькими днями ранее ряд американских СМИ сообщили, что Белый дом снял запрет для Киева наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников газеты The New York Times, речь шла о тактических баллистических ракетах ATACMS.

Вашингтон ослабил ограничения на использование американских вооружений Киевом после майского начала наступления сил РФ на Харьков. Тогда США разрешили Украине наносить удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским силам в непосредственной близости от границы.

Обновленная ядерная доктрина РФ

В свою очередь в России была утверждена новая ядерная доктрина. Основные изменения в документе сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". Однако Кремль не уточнил, что значит "критическая угроза", указали юристы правозащитного проекта "Первый отдел".

В Белый дом придет критик масштабов помощи Киеву

Через два месяца Байдена в Белом доме сменит Дональд Трамп. Республиканец не раз критиковал масштабы финансовой и военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов, однако не объяснил, как именно. Трамп, в частности, публично заявлял, что Украине следует отказаться от части своей международно признанной территории и тем самым способствовать окончанию боев.