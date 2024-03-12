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США направили 300 млн долларов Киеву на военные нужды

Ольга Лебедева
12 марта 2024 г.

Президент США Байден одобрил пакет неотложной помощи Украине, в него входят артиллерийские снаряды и снаряды для HIMARS.

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Украинский военный в Запорожской области (фото из архива)
Украинский военный в Запорожской области (фото из архива)Фото: Stringer/REUTERS

На фоне продолжающейся блокировки американским Конгрессом дальнейшей помощи Украине президент США Джо Байден одобрил пакет чрезвычайной военной помощи этой стране объемом 300 млн долларов. Он будет включать оружие и боеприпасы, которые помогут удовлетворить "некоторые из самых насущных потребностей" украинских вооруженных сил, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне во вторник, 12 марта.

В числе прочего, в пакет войдет большое количество артиллерийских снарядов и снарядов GLMRS для систем HIMARS. "Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", - отметил он. По словам Салливана, данные средства были непредсказуемо сэкономлены в заключенных Минобороны США контрактах на замещение переданного Украине оружия.

Конгресс США с осени не может одобрить новую помощь Украине

Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс в ходе публичных показаний в Конгрессе заявили, что без дополнительной военной помощи Украина будет терпеть неудачи в войне против РФ. По словам чиновников, любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к ее новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе.

"Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях", - заявил Бернс.

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать выделение нового пакета помощи Украине на 60 млрд долларов. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил пакет военной поддержки, в рамках которого Киеву должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов. Однако остается неясным, утвердит ли документ Палата представителей, где большинство представляют республиканцы.

 

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