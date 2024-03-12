США направили 300 млн долларов Киеву на военные нужды

Президент США Байден одобрил пакет неотложной помощи Украине, в него входят артиллерийские снаряды и снаряды для HIMARS.

На фоне продолжающейся блокировки американским Конгрессом дальнейшей помощи Украине президент США Джо Байден одобрил пакет чрезвычайной военной помощи этой стране объемом 300 млн долларов. Он будет включать оружие и боеприпасы, которые помогут удовлетворить "некоторые из самых насущных потребностей" украинских вооруженных сил, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне во вторник, 12 марта.

В числе прочего, в пакет войдет большое количество артиллерийских снарядов и снарядов GLMRS для систем HIMARS. "Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", - отметил он. По словам Салливана, данные средства были непредсказуемо сэкономлены в заключенных Минобороны США контрактах на замещение переданного Украине оружия.

Конгресс США с осени не может одобрить новую помощь Украине

Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс и директор национальной разведки США Аврил Хейнс в ходе публичных показаний в Конгрессе заявили, что без дополнительной военной помощи Украина будет терпеть неудачи в войне против РФ. По словам чиновников, любая дальнейшая задержка американской помощи Украине приведет к ее новым территориальным потерям, последствия которых будут ощущаться в Европе и Тихоокеанском регионе.

"Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных ситуациях", - заявил Бернс.

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать выделение нового пакета помощи Украине на 60 млрд долларов. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил пакет военной поддержки, в рамках которого Киеву должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов. Однако остается неясным, утвердит ли документ Палата представителей, где большинство представляют республиканцы.

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