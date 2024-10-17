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США нанесли удары по подземным складам оружия хуситов

Евгений Жуков
17 октября 2024 г.

Бомбардировщики B-2 атаковали несколько подземных складов с вооружением хуситов. Глава Пентагона назвал атаку демонстрацией способности США наносить удары по объектам, которые противник пытается сделать недосягаемыми.

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Дым от ударов ВВС США по объектам хуситов в Йемене (фото из архива)
Удар ВВС США по объектам хуситов в Йемене (фото из архива)Фото: Osamah Abdulrahman/AP Photo/picture alliance

Вооруженные силы США нанесли удары по пяти укрепленным подземным складам оружия хуситов в Йемене. Как сообщил в среду, 16 октября, глава Пентагона Ллойд Остин, в них хранились "компоненты оружия" разных видов, которые хуситы используют для ударов по гражданским и военным судам по всему региону.

По словам Остина, в операции принимали участие стратегические бомбардировщики-невидимки ВВС США B-2 Spirit. "Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей, защищены или укреплены", - говорится в заявлении американского министра обороны.

Нападения хуситов на суда в Красном море

С октября 2023 года йеменские хуситы, относящиеся к возглавляемой Ираном и направленной против Израиля "оси сопротивления", регулярно атакуют в Аравийском море и Баб-эль-Мандебском проливе иностранные суда, предположительно связанные с Израилем. Несколько судов были потоплены и повреждены. Хуситам также удалось сбить несколько разведывательных беспилотников США.

Ранее США уже неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения боевиков на суда и военные корабли США и их союзников. Израиль также несколько раз наносил бомбовые удары по Йемену, в том числе по порту Ходейда.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержали йеменские хуситы и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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