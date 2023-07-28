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США могут начать поставки танков Abrams Киеву уже в сентябре

Евгений Жуков
30 мин. назад

Впервые появились конкретные данные о сроках поставок танков Abrams в Украину, пишет издание Politico. По словам его источников, в августе первая партия прибудет в ФРГ для переоснащения, а в сентябре танки передадут ВСУ.

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Учебные танки M1A1 в немецком Графенвёре
Учебные танки M1A1 в немецком ГрафенвёреФото: DVIDS/U.S. Army/dpa/picture alliance

Первые американские танки Abrams появятся на поле боя в Украине, скорее всего, в сентябре, пишет в пятницу, 28 июля, издание Politico со ссылкой на шесть источников, в частности в Пентагоне и Конгрессе США, знакомых с ходом переговоров.

По словам его собеседников, в августе несколько Abrams планируется отправить в Германию, где их переоснастят, после чего первая партия танков будет отправлена на Украину. Именно в августе, сообщили представители Пентагона, должен закончиться примерно 10-недельный курс обучения украинских военных на 31 учебном танке на военной базе Графенвёр в Германии.

Politico отмечает, что тем самым впервые появились конкретные данные о сроках поставок Abrams Киеву: ранее в Пентагоне заявляли, что украинцы получат эти танки "когда-то осенью".

В публикации сообщается, что в Украину будут отправлены машины более старой модели M1A1, а не более современные M1A2, доставка которых заняла бы целый год. При этом они будут лишены наиболее чувствительных технологий, включая броню с обедненным ураном.

По данным источников Politico, первая партия будет состоять из шести-восьми танков; всего же США планируют направить в Украину 31 Abrams, что соответствует техническому вооружению одного танкового батальона ВСУ.

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