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США и Вьетнам договорились о высшем уровне сотрудничества

Илья Коваль
11 сентября 2023 г.

США стали пятой страной, с которой у Вьетнама заключено "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Среди таких государств также Россия и Китай.

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Президент США Джо Байден и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Президент США и генсек ЦК Коммунистической партии ВьетнамаФото: Luong Thai Linh/AP/picture alliance

США и Вьетнам согласовали "всеобъемлющее стратегическое партнерство" по итогам визита американского президента Джо Байдена в Ханой в воскресенье, 10 сентября. Во Вьетнаме это высшая из всех возможных степеней сотрудничества с иностранным государством.

Соединенные Штаты стали пятой страной, с которой коммунистический Вьетнам заключил такой уровень партнерства - после России, Индии, Южной Кореи и Китая. В Белом доме назвали поездку Байдена "историческим госвизитом". Одновременно Ханой и Вашингтон заключили соглашение о поставках полупроводников и редкоземельных металлов. Углубление отношений двух стран происходит на фоне стремления Вашингтона стать противовесом Китаю в юго-восточной Азии, отмечает агентство AFP.

США и Вьетнам восстановили дипломатические отношения только в 1995 году, спустя 20 лет после завершения войны во Вьетнаме. Вашингтон - второй крупнейший торговый партнер Ханоя после Пекина.

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