  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

США и Польша открыли центр противодействия дезинформации РФ

Алексей Волошинов
11 июня 2024 г.

В Группу по украинским коммуникациям войдут представители 12 стран. Они будут бороться с российской дезинформацией, направленной на ослабление поддержки Украины во всем мире.

https://p.dw.com/p/4gtgd
Канал подозреваемого в связях с Россией портала Voice of Europe на YouTube
Канал подозреваемого в связях с Россией портала Voice of Europe на YouTubeФото: ROBIN UTRECHT/picture alliance

Соединенные Штаты и Польша открыли в Варшаве международный центр противодействия российской дезинформации. Об этом в понедельник, 10 июня, написало агентство AP со ссылкой на американского дипломата Джеймса Рубина и его польского коллегу Томаша Хлона, ответственных за борьбу с неправдивой информацией.

Официальное название центра - Группа по украинским коммуникациям. AP пишет, что в нее войдут представители 12 стран. В том числе, Германии, Канады, Франции, Финляндии, Италии и самой Украины. Главной задачей группы станет выявление и противодействие российским дезинформационным кампаниям, направленным на ослабление поддержки Украины во всем мире.

Россия - главный дезинформатор в ЕС

За последние девять лет в ЕС выявили как минимум 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации. Большая их часть была направлена против Украины, рассказали DW в Брюсселе. Как сообщили чиновники Евросоюза на брифинге в середине мая, РФ является крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе, причем с большим отрывом от других стран, занимающихся подобными практиками.

Только за 2024 год, в частности, внешнеполитическая служба ЕС зафиксировала более 1500 инцидентов прокремлевской дезинформации, рассказал один из европейских чиновников в беседе с DW. При этом эксперты поясняют, что цель исследований Брюсселя - не выявление максимального числа случаев дезинформации, а анализ действующих лиц, их подходов и техник, а также выявление стоящих за ними систем и сетей. Таким образом, реальное количество фейков может оказаться еще выше.

В ЕС запретили вещание нескольких связанных с Россией СМИ

17 мая Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, связанных с Россией, которые, по мнению органа, "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины". Под запрет попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и базирующийся в Чехии связанный с Виктором Медведчуком интернет-портал Voice of Europe. Все эти СМИ, как утверждалось, "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации".

Совет ЕС уточнил, что согласованные меры не помешают попавшим под ограничения СМИ и их сотрудникам осуществлять на территории Евросоюза любую деятельность, кроме вещания. В МИД России пригрозили Брюсселю "ответными мерами".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Секретный доклад МИД ФРГ: российские тролли пытаются разозлить немцев

Секретный доклад МИД ФРГ: российские тролли пытаются разозлить немцев

Размах автоматизированной дезинформационной кампании, которую, по данным МИД ФРГ, ведет РФ в немецком сегменте сети X, поражает. Два сообщения в секунду - якобы с такой скоростью российские тролли пытаются повлиять на общественное мнение в ФРГ. Основная цель - обвинить правительство Олафа Шольца в том, что оно якобы забыло о собственных избирателях и больше интересуется проблемами Украины.
СМИ26 января 2024 г.03:00 мин.
Вице-председательница Еврокомиссии Вера Юрова

Что может сделать Евросоюз против российского вмешательства

Что может сделать Евросоюз против российского вмешательства

Какие цели преследует Россия, вмешиваясь в дела ЕС и его стран, какие методы использует, и как с этим борется Брюссель? Об этом дискутировали Европарламент и Еврокомиссия. Репортаж DW.
Политика13 марта 2024 г.
Показать еще