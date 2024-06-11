США и Польша открыли центр противодействия дезинформации РФ

В Группу по украинским коммуникациям войдут представители 12 стран. Они будут бороться с российской дезинформацией, направленной на ослабление поддержки Украины во всем мире.

Соединенные Штаты и Польша открыли в Варшаве международный центр противодействия российской дезинформации. Об этом в понедельник, 10 июня, написало агентство AP со ссылкой на американского дипломата Джеймса Рубина и его польского коллегу Томаша Хлона, ответственных за борьбу с неправдивой информацией.

Официальное название центра - Группа по украинским коммуникациям. AP пишет, что в нее войдут представители 12 стран. В том числе, Германии, Канады, Франции, Финляндии, Италии и самой Украины. Главной задачей группы станет выявление и противодействие российским дезинформационным кампаниям, направленным на ослабление поддержки Украины во всем мире.

Россия - главный дезинформатор в ЕС

За последние девять лет в ЕС выявили как минимум 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации. Большая их часть была направлена против Украины, рассказали DW в Брюсселе. Как сообщили чиновники Евросоюза на брифинге в середине мая, РФ является крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе, причем с большим отрывом от других стран, занимающихся подобными практиками.

Только за 2024 год, в частности, внешнеполитическая служба ЕС зафиксировала более 1500 инцидентов прокремлевской дезинформации, рассказал один из европейских чиновников в беседе с DW. При этом эксперты поясняют, что цель исследований Брюсселя - не выявление максимального числа случаев дезинформации, а анализ действующих лиц, их подходов и техник, а также выявление стоящих за ними систем и сетей. Таким образом, реальное количество фейков может оказаться еще выше.

В ЕС запретили вещание нескольких связанных с Россией СМИ

17 мая Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, связанных с Россией, которые, по мнению органа, "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины". Под запрет попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и базирующийся в Чехии связанный с Виктором Медведчуком интернет-портал Voice of Europe. Все эти СМИ, как утверждалось, "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации".

Совет ЕС уточнил, что согласованные меры не помешают попавшим под ограничения СМИ и их сотрудникам осуществлять на территории Евросоюза любую деятельность, кроме вещания. В МИД России пригрозили Брюсселю "ответными мерами".