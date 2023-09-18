США и Иран обменялись заключенными

Пять американцев вылетели из Ирана в Катар вскоре после подтверждения, что на счет в Дохе поступили 6 млрд долларов, арестованных властями США. В Иран отправились два иранца, еще трое не захотели возвращаться.

CША и Иран при посредничестве Катара провели обмен заключенными, сообщает агентство Reuters в понедельник, 18 сентября. Пять американцев, отпущенных из-под стражи в Иране, вылетели из Тегерана в столицу Катара Доху вскоре после того, как обе стороны получили подтверждение, что на счет в Дохе поступили 6 млрд долларов - эти средства Ирана были разморожены США в рамках сделки.

В свою очередь два из пяти освобожденных иранцев приземлились в Катаре, сообщил представитель США. Еще три человека, фигурирующие в сделке, решили не возвращаться в Иран, пишет Reuters. По словам представителя МИД страны, двое из них останутся в США, а еще один воссоединится со своей семьей в третье стране.

США в рамках обмена вернули бизнесменов Сиамака Намази и Эмада Шарки, а также защитника окружающей среды Морада Тахбаза, пишет Reuters. Личность еще двух человек не раскрывается.

Иран сможет тратить средства лишь на гуманитарные нужды

Сделка по обмену заключенными была согласована при активном посредничестве Катара, где состоялось как минимум восемь раундов переговоров, пишет Reuters. В банк этой страны также были переведены 6 млрд долларов, арестованных властями США. Эти деньги будут доступны Тегерану для траты на сугубо гуманитарные нужды, подчеркнула американская сторона.

Передача иранских средств в соответствии с соглашением вызвала критику со стороны американских республиканцев, которые утверждают, что президент Джо Байден фактически заплатил выкуп за граждан США, отмечает Reuters.

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