США добиваются экстрадиции из Бразилии российского шпиона

США направили в Бразилию запрос об экстрадиции предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщила газета The Washington Post (WP) в четверг, 27 апреля. По данным издания, запрос США рассмотрит Верховный суд Бразилии, однако газета не исключает, что из-за "деликатности дела" к решению вопроса может подключиться президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

WP напоминает, что выдачи Черкасова добиваются и российские власти - в РФ против него возбуждено дело о торговле наркотиками. "Запрос об экстрадиции представляет собой экстраординарную попытку США взять под стражу российского оперативника, находящегося за рубежом, в то время как Москва предпринимает собственные усилия по его освобождению", - пишет газета.

В то же время WP отмечает, что власти США и Бразилии считают российский запрос "явной уловкой". Генпрокуратура РФ предоставила документы, в которых утверждается, что Черкасов несколько лет торговал героином, но в материалах дела много несостыковок, поэтому есть подозрение, что дело против Черкасова сфабриковано, чтобы не признавать его шпионаж, поясняет газета.

Задержание Сергея Черкасова

Сергей Черкасов был задержан в июне прошлого года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Черкасова выдворили в Бразилию, где он был приговорен к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Представители Верховного суда Бразилии заявили, что суд не будет выносить решения об экстрадиции Черкасова, пока не завершится расследование.

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