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Верховный суд Бразилии рассмотрит дело Черкасова
Верховный суд Бразилии рассмотрит дело ЧеркасоваФото: Agência Brasil
ПолитикаСША

США добиваются экстрадиции из Бразилии российского шпиона

Сергей Ромашенко
58 мин. назад

Органы юстиции США хотят заполучить предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова. Он под видом гражданина Бразилии собирался пройти стажировку в Международном уголовном суде, сообщила The Washington Post.

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США направили в Бразилию запрос об экстрадиции предполагаемого сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, которого американские власти обвиняют в шпионаже, сообщила газета The Washington Post (WP) в четверг, 27 апреля. По данным издания, запрос США рассмотрит Верховный суд Бразилии, однако газета не исключает, что из-за "деликатности дела" к решению вопроса может подключиться президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

WP напоминает, что выдачи Черкасова добиваются и российские власти - в РФ против него возбуждено дело о торговле наркотиками. "Запрос об экстрадиции представляет собой экстраординарную попытку США взять под стражу российского оперативника, находящегося за рубежом, в то время как Москва предпринимает собственные усилия по его освобождению", - пишет газета.

В то же время WP отмечает, что власти США и Бразилии считают российский запрос "явной уловкой". Генпрокуратура РФ предоставила документы, в которых утверждается, что Черкасов несколько лет торговал героином, но в материалах дела много несостыковок, поэтому есть подозрение, что дело против Черкасова сфабриковано, чтобы не признавать его шпионаж, поясняет газета.

Задержание Сергея Черкасова

Сергей Черкасов был задержан в июне прошлого года в Нидерландах. По данным нидерландской разведки, россиянин выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Ферейру и пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Черкасова выдворили в Бразилию, где он был приговорен к 15 годам лишения свободы за подделку документов.

Представители Верховного суда Бразилии заявили, что суд не будет выносить решения об экстрадиции Черкасова, пока не завершится расследование.

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