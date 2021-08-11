 ″Спутник V″ модифицировали под ″дельта″-вариант коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.08.2021

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Коронавирус

"Спутник V" модифицировали под "дельта"-вариант коронавируса

BioNTech и Pfizer подали в США документы о результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые продемонстрировали высокую степень защиты.

Доза вакцины Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Разработчик российской вакцины "Спутник V" модифицировал препарат под "дельта"-вариант коронавируса. "В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - заявил "Интерфаксу" в четверг, 19 августа, глава Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

При этом, по его словам, еще не известно, будет ли модифицированная вакцина эффективнее уже существующей. "Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "дельта"-штамма, априори никто сказать не может", - указал он.

BioNTech и Pfizer подали документы в США об испытаниях третьей дозы вакцины

Между тем немецкая компания BioNTech и его партнер, американская фармацевтическая корпорация Pfizer подали документы на допуск третьей дозы их вакцины от коронавируса Comirnaty в Управление по санитарному надзору (FDA) США. Документы включают данные о результатах первого этапа клинических испытаний третьей прививки, которые продемонстрировали увеличение эффективности защиты и "мощную иммунную реакцию", сообщили обе компании 16 августа.

"Данные, которые мы до настоящего времени получили по третьей дозе нашей вакцины, свидетельствуют о том, что уровень антител значительно повышается в сравнении с используемой до сих пор схемой, включающей две дозы", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

Данные об испытаниях третьей дозы вакцины в ближайшее время будут поданы и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Вместе с тем планы о вакцинации третьей дозой в настоящее время являются предметом критики ряда экспертов, поскольку во многих странах мира население большей частью до сих пор не вакцинировано. В начале августа генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал богатые государства пока отказаться от повторной вакцинации, направив излишки вакцины третьим странам.

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    Автор: Андрей Гурков


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