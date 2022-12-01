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Российский бомбардировщик дальнего действия Ту-160Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Spiegel: бомбардировщики РФ готовят новые удары по Украине

Даниил Сотников
1 ч. назад

Активность стратегических бомбардировщиков РФ на военном аэродроме "Энгельс-2" указывает на возможную подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

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Судя по спутниковым снимкам военного аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом, Россия, возможно, готовит новый массированный ракетный удар по Украине с применением стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает издание Der Spiegel в среду, 30 ноября.

"Актуальные спутниковые снимки показывают необычное движение в ключевом российском военном аэропорту. Эксперты видят повышенную боевую готовность на "Энгельс-2" и предупреждают о новом мощном воздушном налете на Украину" – пишет Der Spiegel.

На снимках, опубликованных изданием, видны почти два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. На взлетной полосе находится множество крупных грузовых самолетов и тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101, пишет Der Spiegel.

Активность свидетельствует о подготовке к новой атаке

"Активность на базе очень высока. Необычно большое количество бомбардировщиков на взлетно-посадочной полосе свидетельствует об увеличении количества боевых вылетов или даже предстоящей полномасштабной атаке", - отметил военный аналитик Арда Мевлютоглу, указав на расположеные на аэродроме топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

С ним соглашается и глава польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. "На земле много движения, самолеты обслуживают и, очевидно, готовят к новым операциям. Кроме того, можно увидеть тягачи, которые используются для транспортировки крылатых ракет Х-55 или Х-101", - сказал он.

Опрошенные изданием аналитики называют аэродром "Энгельс-2" одной из важнейших баз российских ВВС, поскольку на нем расположены два полка стратегических бомбардировщиков. Россия разместила там дополнительные силы накануне вторжения и с тех пор использует базу для масштабных авиаударов по Украине.

Украина "не видит ЧП" в росте активность на аэродроме

В главном управлении разведки МО Украины (ГУР) заявили, что "не видят чрезвычайного происшествия" в увеличении количества бомбардировщиков на аэродроме. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, на "Энгельс-2" вернулись несколько бомбардировщиков из авиационной базы "Дягилево" в Рязани, перемещенных "после мер России по рассредоточению авиации". "Но мы контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач", - сказал Скибицкий.

Массированные российские ракетные удары по Украине в последние месяцы наносились, в том числе ракетами X-55 или X-101 с бомбардировщиков и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в акватории Каспийского и Черного морей. По данным Украины, в подавляющем числе случаев целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.

Разведка Великобритании: Ракетные удары по Украине - пример новой военной доктрины РФ

Ракетные удары, которые Россия с октября наносит по украинской энергосистеме, можно считать первым примером реализации концепции стратегической операции по уничтожению критически важных объектов - ключевого положения новой военной доктрины РФ, считают в Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, эта концепция предусматривает применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критической национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и заставить лидеров государства капитулировать.

Российские удары продолжают вызывать перебои в подаче электроэнергии, что отражается на мирном населении, отмечают в британском Минобороны. Однако разведка ставит под сомнение эффективность этой стратегии, поскольку, по ее данным, Россия, вероятно, уже израсходовала большую часть своих ракет, подходящих для таких целей. Кроме того, материальный и психологический эффект от ударов, скорее всего, будет меньше, чем если бы они были в начальный период войны, так как украинцы за девять месяцев войны успешно мобилизовались, говорится в обзоре.

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