Спецслужбы РФ могли устроить побег в Италии Артема Усса

Следствие в Италии подозревают, что спецслужбы РФ помогли бежать из-под домашнего ареста арестованному сыну красноярского губернатора Артему Уссу, которого должны были экстрадировать в США, пишут итальянские СМИ.

Арестованный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс смог сбежать из-под домашнего ареста при помощи сообщников, пишут во вторник, 28 марта, итальянские СМИ. При этом следователи не исключают причастность к побегу российских спецслужб, сообщают со ссылкой на следствие газеты Corriere della Sera и La Repubblica .

Как указывает Corriere della Sera, спустя два дня после того, как апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США, он сломал электронный браслет, вышел с рюкзаком из дома, где снимал квартиру, и скрылся на поджидавшей его машине.

Следствие предполагает, что Усс сменил автомобиль в нескольких километрах от места побега и добрался до границы одной из соседних стран - вероятно, Швейцарии или Словении.

По данным прокуратуры Милана, сын красноярского губернатора, нарушив судебный запрет, воспользовался мобильным телефоном. Следователи пытаются проследить звонки российского бизнесмена, чтобы раскрыть сеть его сообщников, пишет Corriere della Sera.

В чем обвиняют Усса

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. США обвиняют российского предпринимателя в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. Вместе с ним по делу проходят задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.

Итальянский суд, рассматривавший возможность экстрадиции, счел достаточно убедительными два из предъявленных Уссу американскими властями обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.

Россия также обращалась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Сам Усс просил итальянский суд отправить его на родину. Обвинения, предъявленные ему США, он называл политическими мотивированными и отрицал свою вину.

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