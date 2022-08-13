 Спецкору ″Дождя″ Марии Борзуновой запретили въезжать в Беларусь | NRS-Import | DW | 13.08.2022

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NRS-Import

Спецкору "Дождя" Марии Борзуновой запретили въезжать в Беларусь

По словам Марии Борзуновой, ей прислали скриншот из базы данных белорусского МВД, где помечено, что ее въезд на территорию страны "запрещен либо нежелателен".

Журналистка Мария Борзунова

Журналистка Мария Борзунова

Журналистке Марии Борзуновой, сотрудничавшей с  телеканалом "Дождь", запретили въезд в Беларусь. Как сообщила Борзунова в своем  Telegram-канале, ей прислали скриншот из базы данных белорусского МВД, где помечено, что ее въезд на территорию страны "запрещен либо нежелателен".

Мария Борзунова рассказывала на  телеканале "Дождь"  об акциях протеста, проходивших в Беларуси после президентских выборов в 2020 году. В России министерство юстиции внесло ее в реестр "иностранных агентов". Поводом для этого послужили денежные переводы, поступавшие на имя Борзуновой от друзей и коллег из Беларуси и США. Журналистка пояснила, что эти переводы на небольшие суммы покрывали долги за совместные обеды, когда она расплачивалась за друзей.

"С учетом того, что я стала иноагентом из-за переводов от гражданки Беларуси, получается, что я агент страны, в которую мне даже запрещен въезд," - подытожила Борзунова.

Телеканал "Дождь" и его специфика

Телеканал "Дождь" начал вещать в России в 2010 году. Первые программы носили развлекательный характер, однако короткое время спустя в его эфире стали выходить передачи, освещавшие  протестное движение в России. После этого его исключили из пакетов российских кабельных и спутниковых операторов. В 2021 году "Дождь" был объявлен в РФ "иностранным агентом". После того как Россия развязала  агрессивную войну против Украины, телеканалу пришлось приостановить работу. 6 июня он получил разрешение на вещание в Латвии.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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