Спецкору "Дождя" Марии Борзуновой запретили въезжать в Беларусь

Журналистке Марии Борзуновой, сотрудничавшей с телеканалом "Дождь", запретили въезд в Беларусь. Как сообщила Борзунова в своем Telegram-канале, ей прислали скриншот из базы данных белорусского МВД, где помечено, что ее въезд на территорию страны "запрещен либо нежелателен".

Мария Борзунова рассказывала на телеканале "Дождь" об акциях протеста, проходивших в Беларуси после президентских выборов в 2020 году. В России министерство юстиции внесло ее в реестр "иностранных агентов". Поводом для этого послужили денежные переводы, поступавшие на имя Борзуновой от друзей и коллег из Беларуси и США. Журналистка пояснила, что эти переводы на небольшие суммы покрывали долги за совместные обеды, когда она расплачивалась за друзей.

"С учетом того, что я стала иноагентом из-за переводов от гражданки Беларуси, получается, что я агент страны, в которую мне даже запрещен въезд," - подытожила Борзунова.

Телеканал "Дождь" и его специфика

Телеканал "Дождь" начал вещать в России в 2010 году. Первые программы носили развлекательный характер, однако короткое время спустя в его эфире стали выходить передачи, освещавшие протестное движение в России. После этого его исключили из пакетов российских кабельных и спутниковых операторов. В 2021 году "Дождь" был объявлен в РФ "иностранным агентом". После того как Россия развязала агрессивную войну против Украины, телеканалу пришлось приостановить работу. 6 июня он получил разрешение на вещание в Латвии.

Смотрите также:

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Журналисты - мишень С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Евгений Сакун Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Брент Рено Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Александра Кувшинова 24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Пьер Закжевски Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Оксана Баулина Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Макс Левин Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Мантас Кведаровичюс Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Дмитрий Хилюк Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Виктория Рощина Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Олег Батурин Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Насилие против журналистов продолжается "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту. Автор: Игорь Бурдыга

