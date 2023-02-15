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Фото: Xenia Polska
ПолитикаЕвропа

"Спасти жизни украинцев и ускорить изменения в России"

Виктория Власенко
31 мин. назад

Чтобы вернуть мир в Европу, Запад должен предоставить Киеву все необходимое оружие. Такие призывы звучали во время дебатов в Европарламенте, посвященных первой годовщине российской агрессии против Украины.

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Только неделя прошла с тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед европейскими депутатами. Однако в среду, 15 февраля, в сессионном зале Европарламента снова были развернуты украинские флаги, на одежде многих евродепутатов были значки с цветами украинского флага, а с трибун раздавалось: "Слава Украине!". Таким образом европейские законодатели выразили свою поддержку Украине в преддверии годовщины российского нападения на эту страну.

"Танки, пылящиеся в ангарах, надо передать Украине"

Война, развязанная РФ против Украины, пробудила Европу и показала, что европейцы "потеряли бдительность", сказал во время своего выступления на дебатах верховный представитель по вопросам внешней и оборонной политики ЕС Жозеп Боррель. По его словам, после российского вторжения выяснилось, что "наши запасы оружия были незначительны, а наши оборонные возможности - недостаточны". "Мы предоставили Украине военную, финансовую, дипломатическую и гуманитарную помощь. Мы сделали много, но я считаю, этого недостаточно", - констатировал Боррель.

Он отметил, что на украинских границах сейчас находится более 360 тысяч российских солдат, "в два раза больше, чем было на момент вторжения" и российская армия "хотя и в небольших масштабах, но уже начала наступление". "Я "люблю" войну так же, как и вы все, - иронично заявил глава европейской дипломатии. - Конечно, я предпочитаю мир. Но чтобы достичь мира, нам нужно продолжать военную поддержку Украины. И это будет одним из моих главных месседжей". Он также призвал страны, "у которых есть современные танки, без дела пылящиеся в ангарах, передать их как можно скорее Украине", поскольку, по его словам, "развязка войны случится весной и летом".

Верховный представитель по вопросам внешней и оборонной политики ЕС Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Alexey Vitvitsky/Sputnik/picture alliance

Боррель подчеркнул, что не видит никакого противоречия в том, чтобы продолжать поставки оружия Украине параллельно с дипломатическими усилиями по прекращению войны. "Здесь нет спора между голубями мира и ястребами войны. Это реальность", - констатировал он.

Еврокомиссия работает на ослабление военной машины РФ

Речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), также принявшей участие в дебатах, евродепутаты несколько раз прерывали аплодисментами. "В утренние часы 24 февраля, когда российские танки въехали в Украину, весь континент затаил дыхание. Некоторые предполагали, что Украина падет за считанные дни. Но легендарная храбрость украинцев поразила мир", - заявила фон дер Ляйен .

Глава Еврокомиссии отметила усилия, приложенные ЕС, на ослабление "военной машины" России, в том числе девять пакетов уже принятых санкций. К ним вскоре официально присоединится и десятый пакет ограничительных мер, который обойдется российскому бюджету в 11 миллиардов евро.

По словам фон дер Ляйен, еще одним просчетом Путина стала его уверенность в зависимости Европы от российских энергоносителей. "Но за этот год он проиграл и энергетическую войну, которую сам начал", - подчеркнула глава Еврокомиссии. Она обратила внимание на то, что доходы России от продажи газа в Европу упали на две трети, введенные ограничения цены на российскую нефть ежедневно обходятся РФ в 160 миллионов евро, а цены на газ в Европе "стали ниже, чем были до вторжения России в Украину".

Евродепутаты - за усиление дальнейшей поддержки Украины

Практически все евродепутаты от разных политических групп, взявших слово во время дебатов, выступали за усиление дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии. Только представитель "Объединенных левых", ирландец Мик Уaллес начал обвинять Запад в войне в Украине, однако всю его недолгую речь сопровождали возмущенные возгласы других законодателей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер ЛяйенФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

"Год назад с этой трибуны я предостерегала Путина и говорила, что нападение на Украину станет концом России, которую мы знаем", - сказала представительница "зеленых", немецкая евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). По ее словам, попытки России разрушить государственность и идентичность Украины тщетны, "поскольку эти смелые люди борются не за доминирование, а за выживание". "Та огромная цена, которую они платят за свою свободу, позволяет и нам оставаться свободными, потому что украинцы защищают нас и демократию", - сказала политик.

По мнению польской представительницы от группы консерваторов Беаты Шидло, Европа должна принимать "быстрые и важные решения", поскольку сегодня "нет места для политических расчетов". Она напомнила, что в 2008 году, после вторжения России в Грузию, польские политики предостерегали мир, что следующей жертвой РФ станет Украина. "Но выводов никто не сделал", - констатировала Шидло и раскритиковала тех лидеров, которые даже после 2014 года пытались "перезапустить отношения с Россией".

Евродепутат-социалист Педро Маркес из Португалии заявил, что Европа будет поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" и "она может рассчитывать на нашу дипломатическую, финансовую и военную помощь". По его словам, именно единство западных партнеров в поддержке украинцев оказалось "наибольшей силой против российской агрессии".

"Спасибо, Украина!, - обратилась с трибуны на украинском языке литовская евродепутат от "Европейской народной партии" Раса Юкнявичене. - Какой была бы Европа, если бы Путин захватил Украину за три дня, как планировал?". По словам политика, если украинцы "не испугались террористической России, то и мы не должны бояться предоставить им все, что нужно: ПВО, танки, самолеты, дальнобойные артиллерийские установки". Она также призвала европейские институты уже в этом году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и пригласить ее стать членом НАТО на Вильнюсском саммите, который должен пройти в июле этого года. "Наша смелость может спасти жизни украинцев и ускорить изменения в самой России", - убеждена Юкнявичене.

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