SpaceX отправит космического туриста в полет вокруг Луны

Основанная Илоном Маском частная американская компания SpaceX подписала первое соглашение о полете космического туриста вокруг Луны. Об этом представители SpaceX сообщили в микроблоге компании в Twitter в пятницу, 14 сентября.
По словам представителей SpaceX, это событие является "важным шагом по обеспечению доступа для обычных людей, которые мечтают о полете в космос". Компания назовет имя пассажира 17 сентября.
Согласно планам запуска Национального аэрокосмического агентства США (NASA), первый пилотируемый полет космического корабля компании намечен на апрель 2019 года. SpaceX наряду с Boeing участвует в программе NASA по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Смотрите также:
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Немецкому астронавту Александру Герсту (Alexander Gerst) удалось сфотографировать ураган "Флоренс", который приближается к побережью США.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Париж из космоса выглядит именно так.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александру Герсту следить за своим весом на МКС.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Потухший вулкан Килиманджаро...
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Курильские острова. Вид из космоса.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александра Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Александр Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.
-
Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта
Луна в иллюминаторе видна...
Автор: Ксения Сафронова