SpaceX отправит космического туриста в полет вокруг Луны

Основанная Илоном Маском частная американская компания SpaceX подписала первое соглашение о полете космического туриста вокруг Луны. Об этом представители SpaceX сообщили в микроблоге компании в Twitter в пятницу, 14 сентября.

По словам представителей SpaceX, это событие является "важным шагом по обеспечению доступа для обычных людей, которые мечтают о полете в космос". Компания назовет имя пассажира 17 сентября.

Согласно планам запуска Национального аэрокосмического агентства США (NASA), первый пилотируемый полет космического корабля компании намечен на апрель 2019 года. SpaceX наряду с Boeing участвует в программе NASA по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

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