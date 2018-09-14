 SpaceX отправит космического туриста в полет вокруг Луны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2018

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Мир

SpaceX отправит космического туриста в полет вокруг Луны

Компания Илона Маска подписала первое соглашение о полете космического туриста вокруг спутника Земли. Компания назовет имя первого туриста 17 сентября.

Основатель SpaceX Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск

Основанная Илоном Маском частная американская компания SpaceX подписала первое соглашение о полете космического туриста вокруг Луны. Об этом представители SpaceX сообщили в микроблоге компании в Twitter в пятницу, 14 сентября.

Контекст

Сегодня, 6 июня, Александер Герст покинет Землю. Он - первый немецкий астронавт, которому предстоит возглавить МКС. А что входит в обязанности командира Международной космической станции? (06.06.2018)

Успешный старт ракеты Falcon 9 осуществила в США частная компания - хотя и по заказу государственного агентства. Тренд к частной космонавтике набирает силу, подтвердил DW немецкий эксперт. (22.02.2017)

По словам представителей SpaceX, это событие является "важным шагом по обеспечению доступа для обычных людей, которые мечтают о полете в космос". Компания назовет имя пассажира 17 сентября.

Согласно планам запуска Национального аэрокосмического агентства США (NASA), первый пилотируемый полет космического корабля компании намечен на апрель 2019 года. SpaceX наряду с Boeing участвует в программе NASA по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

 

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