Совет по ассоциации призвал к диалогу власти и оппозицию в Грузии

Совет по ассоциации ЕС-Грузия выразил глубокое сожаление в связи с усилением политической поляризации в этой стране. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и возглавлявшего грузинскую делегацию премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Документ распространен пресс-службой Совета ЕС во вторник, 16 марта.

Как следует из заявления, "ЕС призвал к скорейшему урегулированию сложившейся политической ситуации", и потребовал от всех сторон активизировать усилия по деэскалации и предпринять шаги для согласования общей позиции. В Брюсселе уверены, что все стороны должны продолжать работу при посредничестве Евросоюза.

Совет по ассоциации также подчеркнул, что парламентские выборы в Грузии 31 октября и 21 ноября 2020 года "были конкурентными", а основные свободы в целом "были соблюдены".

Премьер: новые выборы возможны лишь в 2024 году

В свою очередь, как отмечает агентство "Интерфакс", выступая на пресс-конференции в Брюсселе, премьер Гарибашвили, отметил, что следующие парламентские выборы состоятся лишь в 2024 году.

"Мы готовы продолжить диалог с оппозицией и прийти к компромиссу, но не за счет государственных интересов", - сказал Гарибашвили.

Боррель же указал, что речь на заседании Совета шла не только о политической ситуации, но и о выполнении Грузией обязательств в рамках соглашения об ассоциации и о борьбе с пандемией.

Напряженность в Грузии

Политическая напряженность в Грузии сохраняется со времени проведения в октябре 2020 года парламентских выборов, на которых с минимальным перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта" и результаты которых оппозиция считает сфальсифицированными. Ряд оппозиционных депутатов отказался занимать места в парламенте и добивается проведения новых выборов.

Позднее арест лидера оппозиции Никанора Мелии, возглавлявшего оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД), спровоцировал усиление правительственного кризиса, в стране прошли демонстрации в поддержку политика.

Между тем председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил посредником между представителями властей и оппозиции в Тбилиси. Пообщавшись 1 марта с президентом республики Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиционных партий, Мишель пригласил стороны вечером того же дня принять участие во встрече в резиденции главы государства для налаживания диалога.

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