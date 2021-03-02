 Глава Евросовета выступил посредником на переговорах властей и оппозиции Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2021

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Европа

Глава Евросовета выступил посредником на переговорах властей и оппозиции Грузии

На переговорах, инициированных главой Евросовета, премьер и оппозиция Грузии договорились идти на компромиссы в условиях политического кризиса. Оппозиция требует освободить своего лидера и провести досрочные выборы.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с лидерами оппозиции в Тбилиси, 1 марта 2021 г.

Глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с лидерами оппозиции в Тбилиси, 1 марта 2021 г.

В ситуации обострившегося политического кризиса в Грузии председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил посредником между представителями властей и оппозиции в Тбилиси. Встретившись первоначально в понедельник, 1 марта, с президентом республики Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиционных партий, он пригласил стороны вечером того же дня принять участие во встрече в резиденции главы государства для налаживания диалога.

"Сегодня вечером в Грузии вновь начался политический диалог, - заявил Мишель по завершении переговоров. - У нас была очень важная встреча с лидерами оппозиционных политических партий и с премьер-министром".

Достигнута договоренность продолжить диалог

По словам главы грузинского правительства, встреча завершилась договоренностью идти по пути компромиссов для разрешения политического кризиса в стране. "Мы договорились продолжать диалог", - заявил Ираклий Гарибашвили журналистам, оговорившись, что это не была такая встреча, на которой можно было бы принять конкретные решения. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта" проведет консультации по содержанию прошедших переговоров.

Другой участник встречи, лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе указал, что на столе переговоров с властями лежат вопросы "освобождения политзаключенных, назначения досрочных выборов, изменение избирательной системы и проведение судебной реформы". "На сегодняшней встрече, конечно же, нельзя было принять конкретные решения, но важно, что мы договорились продолжить разговор с властями по этим конкретным вопросам", - приводит слова Бакрадзе "Интерфакс".

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Шарль Мишель осматривает административную разделительную линию между Грузией и Южной Осетией

По словам главы Евросовета, через две недели в Брюсселе пройдет очередное заседание Совета ассоциации с Грузией, на котором представители ЕС смогут наблюдать за прогрессом, достигнутым по различным сложным темам. "Но главный посыл заключается в следующем: для Евросоюза важна защита интересов граждан Грузии", - подчеркнул Шарль Мишель.

Оппозиция требует освободить Никанора Мелию

Политическая напряженность в Грузии сохраняется со времени проведения в октябре прошлого года парламентских выборов, на которых с минимальным перевесом победила правящая партия "Грузинская мечта" и результаты которых оппозиция считает сфальсифицированными. Ряд депутатов от оппозиции отказались занимать свои места в парламенте и добиваются проведения новых выборов.

Неделю назад арест лидера оппозиции Никанора Мелии, возглавляющего оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД), спровоцировал правительственный кризис, в стране прошли демонстрации в его поддержку. По словам одной из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, для начала диалога с властями оппозиция требует немедленно освободить Мелию из заключения.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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