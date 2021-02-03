 Совет Европы призвал Москву соблюдать международные обязательства | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2021

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Россия

Совет Европы призвал Москву соблюдать международные обязательства

В заявлении Советы Европы высказано сожаление по поводу приговора Алексею Навальному, который ЕСПЧ признал произвольным и явно необоснованным. Москву призвали расследовать насилие против протестующих.

Жесткие задержания во время акций протеста в Москве

Жесткие задержания во время акций протеста в Москве

Совет Европы (СЕ) призвал российские власти соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. В опубликованном в четверг, 4 февраля, заявлении, которое подписали государственный министр в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth), председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, высказывается сожаление по поводу приговора российскому оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Это решение основано на уголовном приговоре, который Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в своем постановлении по делу "Навальные против России"от 17 октября 2017 года признал произвольным и явно необоснованным и, таким образом, нарушающим статьи 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека, участницей которой является Россия", - отмечается в документе.

В заявлении также выражена тревога по поводу массовых арестов с применением насилия протестующих и журналистов во время недавних акций в российских городах. "Свобода собраний, свобода выражения мнений, право на свободу и безопасность и право на справедливое судебное разбирательство относятся к основным правам, которые гарантирует Европейская конвенция о правах человека", - указано в заявлении Совета Европы. В документе содержится призыв к властям России "полноценно расследовать все сообщения о злоупотреблениях в отношении мирных демонстрантов и журналистов и привлечь виновных к ответственности в исполнение обязательств России как государства - члена Совета Европы".

Решения ЕСПЧ обязательны для членов Совета Европы

Совет Европы совместно с Европейским судом по правам человека выступает за сохранение прав человека в 47 государствах-членах. СЕ и ЕСПЧ не являются органами Евросоюза. При этом Решения суда являются обязательными для государств-членов Совета Европы.

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    Автор: Виталий Кропман


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