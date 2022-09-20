Совет ЕС одобрил помощь Украине еще на 5 млрд евро

В Брюсселе дали добро на выплату Киеву еще 5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро. Первый миллиард евро из этого пакета Украина получила в августе.

Совет Европейского Союза во вторник, 20 сентября, решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь на сумму 5 миллиардов евро.Необходимые формальности для этого были выполнены всего за 11 дней, подчеркивают в Брюсселе, после того как 9 сентября министры финансов стран ЕС согласовали выделение помощи на неформальном заседании в Праге.

Эта сумма предназначена для макрофинансовой стабилизации Украины, срочного укрепления устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению. Тем самым Брюссель стремится содействовать поддержанию приемлемого уровня госдолга Украины и ее способности погасить свои финансовые обязательства, указывают в Совете ЕС.

Макрофинансовая помощь будет выплачиваться​​ в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это уже второй этап реализации пакета исключительной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на общую сумму до 9 млрд евро, из которых Киев в рамках первого этапа пока получил 1 млрд евро.

Как пояснили в Совете ЕС, принятое 20 сентября решение обеспечит бюджет Евросоюза средствами для покрытия риска убытков - как по этим дополнительным кредитам, так и по уже выплаченному кредиту в размере 1 млрд евро. Его было решено предоставить 12 июля, после чего кредит был полностью перечислен Украине двумя траншами 1 и 2 августа 2022 года.

Следующим шагом должно стать решение по третьему этапу макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 3 млрд евро. "На ближайших встречах министров финансов стран Евросоюза я буду добиваться скорейшего согласования предоставления Украине оставшихся трех миллиардов евро. Но для этого мы должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты", - пояснил глава Минфина Чехии Збынек Станюра. Его страна во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе.

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