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Фото: GERARD CERLES/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

ЕС перечислит Украине еще 5 млрд евро финансовой помощи

Сергей Гуща
1 ч. назад

Украина получит средства в ближайшие недели, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Германия, по словам Шольца, предоставит Киеву напрямую еще 1 млрд евро.

https://www.dw.com/ru/evrosouz-perecislit-ukraine-ese-5-mlrd-evro-finansovoj-pomosi/a-63073650

Европейский Союз в ближайшие недели перечисли Украине еще 5 млрд евро в качестве макроэкономической помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в пятницу, 9 сентября, в Берлине. Шольц назвал это "успехом" и подчеркнул, что Германия выступала за предоставление Украине этих средств. Кроме того, Берлин, по словам канцлера, предоставит Киеву напрямую еще 1 млрд евро. Олаф Шольц выразил надежду на то, что другие страны ЕС последуют примеру Германии.

Как сообщил в свою очередь официальный представитель чешского правительства, министры финансов стран Евросоюза на встрече в Праге одобрили предоставление Украине кредита в 5 млрд евро в рамках пакета финансовой помощи размером 9 млрд евро, о котором было объявлено еще в мае. Эти средства предназначены на покрытие текущих расходов украинским государством, вынужденным отражать российскую агрессию. Первый 1 млрд евро из этого пакета Киев получил в августе. Чехия во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе.

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