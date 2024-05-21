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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ против оружия в космосе

Кирилл Шестаков
21 мая 2024 г.

Российский проект резолюции о неразмещении оружия в космосе не набрал необходимых девяти голосов: за принятие документа высказались лишь 7 из 15 членов Совбеза ООН.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя (фото из архива)
Постпред РФ при ООН Василий Небензя (фото из архива)Фото: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa/picture alliance

Совет Безопасности ООН в понедельник, 20 мая, отклонил подготовленный Россией проект резолюции, призывающей все страны "навсегда" прекратить размещение и применение в космосе любого оружия. Документ не набрал необходимых девяти голосов: из 15 членов Совбеза за его принятие проголосовали семь государств, среди них - Китай, Алжир и Гайана. Еще семь стран, включая США, Великобританию и Францию, выступили против. Швейцария воздержалась от голосования.

"Сегодняшняя контррезолюция России не была серьезной. Это была циничная попытка отвлечь внимание от сообщений о том, что Москва разрабатывает новый спутник с ядерным устройством", - заявил один из членов британской делегации. 

Россия ветировала резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

24 апреля Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За его принятие проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности, Китай воздержался.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил отказ поддержать документ тем, что, по его словам, запрет должен касаться не только ядерного оружия, но и обычных видов вооружения. Зампостпреда Дмитрий Полянский добавил, что Вашингтон и Токио "наотрез отказались" включить в текст пункт, предложенный Россией и Китаем, который предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений.

СМИ: РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие

В феврале американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе сообщили, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о разработке в РФ противоспутникового оружия, которое "базировалось бы в космосе", и назвал это угрозой нацбезопасности США

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