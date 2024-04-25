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Россия ветировала резолюцию ООН против вооружений в космосе

Евгений Жуков
25 апреля 2024 г.

За резолюцию, призывающую не допустить гонку вооружений в космосе проголосовали 13 из 15 членов Совбеза ООН. Китай воздержался, а Россия заблокировала документ, применив право вето.

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Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)
Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)Фото: Yuki Iwamura/AP/picture alliance

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию, направленную против ведения гонки вооружений в космосе. В ходе голосования, проведенного в среду, 24 апреля, 13 из 15 стран, входящих в Совбез, проголосовали за принятие этого документа, Китай воздержался, а Россия применила право вето.

Перед началом голосования российский постпред в ООН Василий Небензя назвал "шуткой" текст резолюции, предложенный США и Японией. В свою очередь, заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что если Россия проголосует против, то встает вопрос, "есть ли им что скрывать".

В проекте резолюции указывалось, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требовалось выполнять обязательства в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли". В нем также содержался призыв к членам СБ ООН "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".

Россия добивается запрета любого оружия в космосе

Небензя объяснил отказ поддержать документ тем, что, по его словам, запрет должен касаться и обычных видов вооружения, а не только ядерного оружия.

США обвиняли Москву в разработке ядерного оружия для использования против спутников. Россия это отвергает.

Договор о космосе 1967 года запрещает размещение в космосе ядерного оружия. США и Россия входят в число его подписантов.

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