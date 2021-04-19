Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) начали массово вызывать на допросы по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом в среду, 19 мая, написал в Telegram соратник политика Иван Жданов.

"По всей Москве сотрудники полиции прямо ночью срочно выехали ко всем сотрудникам ФБК, даже тем, которые уже давно-давно не работали в ФБК, чтобы срочно вызвать их в СК", - сообщил Жданов.

По его утверждению, полицейские "пытались просунуть повестки в дверные щели". Жданов также написал, что, по словам оперативников, "им нужно срочно около 70 сотрудников вызвать".

Слушания о постановке Навального на учет начнутся 22 июня

В Следственном комитете РФ о возбуждении дела уведомляли 29 декабря 2020 года. После этого каких-либо заявлений СК на этот счет больше не поступало.

Между тем 19 мая стало известно, что в Преображенском суде Москвы 22 июня в 10.00 мск начнутся слушания по иску Навального к СИЗО за постановку на учет как склонного к побегу.

Дело о мошенничестве

В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия, более 588 млн рублей в качестве пожертвований было собрано для деятельности ряда некоммерческих организаций, включая основанный Навальным ФБК. Оппозиционер "потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели", причем действовал совместно с "иными лицами", считают в СК.

Соратница оппозиционера Любовь Соболь в этой свзи выразила уверенность, что данное уголовное дело указывает на панику президента РФ Владимира Путина. Жданов же в свою очередь считает, что "теперь будут пытаться доказывать, что донаты в фондах - это то, что нужно было украсть".

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