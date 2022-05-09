 Сотрудники Lenta.ru опубликовали на сайте антивоенные заметки | Новости из Германии о России | DW | 09.05.2022

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Россия

Сотрудники Lenta.ru опубликовали на сайте антивоенные заметки

Появившиеся на сайте издания Lenta.ru антивоенные материалы были опубликованы его сотрудниками в знак протеста против цензуры в СМИ.

С начала российского вторжения в Украину по всей России задерживают выступающих против войны людей

С начала российского вторжения в Украину по всей России задерживают выступающих против войны людей

Утром в понедельник, 9 мая, на сайте прокремлевского СМИ Lenta.ru появились, среди прочих, заметки с заголовками "Владимир Путин солгал о планах России в Украине", "Россия полностью уничтожила Мариуполь", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика".

Эти и другие материалы - всего их было порядка 20 - сопровождались подписью "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей". Исправления были внесены в том числе в уже опубликованные заметки. Все они были удалены с сайте издания, но сохранились в архивах

По словам руководителя отделов "Экономика" и "Среда обитания" онлайн-издания Егора Полякова и редактора Александры Мирошниковой, именно они стоят за публикацией антиправительственных статей. "Что это было? Ровно то, как это и выглядит. Это никакой не "взлом хакеров", это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось", - рассказали журналисты изданиям The Insiderи "Медиазона".

Опубликовавших заметки сотрудников уволили

Главным своим мотивом журналисты назвали совесть. "Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты "рукопожатности" и "Лента" туда не входит, но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в нерукопожатных СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не вешать ярлыки сразу на всех", - заявил Егор Поляков.

Журналист рассказал, что они с Александрой Мирошниковой отобрали около 40-45 ключевых фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно и опубликовали. "Со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем", - добавил Поляков. Журналисты сообщили, что находятся не в России.

Издание Lenta.ru входит в "пул" из 15 СМИ, которые Кремль считает допустимыми для формирования новостной повестки - наряду с "Российской газетой", ТАСС, "Интерфаксом" и другими изданиями, писала "Медуза" со ссылкой на источники в расследовании о работе агрегатора новостей "Яндекс.Новости". 

Антивоенные выступления в прокремлевских СМИ

С начала российского вторжения в Украину многие сотрудники прокремлевских изданий уволились в знак протеста. Издание "Агентство" писало со ссылкой на бывших сотрудников RT, что "увольнений было так много, что иногда в отдел кадров за трудовыми книжками даже образовывались небольшие очереди". По данным "Агентства", в марте из RT увольнялись "десятками в день". 

В марте стало известно об увольнении с НТВ телеведущих Лилии Гильдеевой и Вадима Глускера. С "Первого канала" уволилась журналистка Жанна Агалакова, которая работала специальным корреспондентом в Париже. "Думаю, причина очевидна", - прокомментировала свой уход Агалакова. 

Самым ярким из антивоенных выступлений стал поступок редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой, которая вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции. 

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    Автор: Николай Пермяков


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