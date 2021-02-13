Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов

Несколько сот человек вышли в субботу, 13 февраля, на улицы Дрездена, чтобы выразить протест против проведения акции неонацистов, которые в течение последних лет используют годовщину бомбардировки города 1945 года авиацией США и Великобритании для проведения своих мероприятий.

Полиция не давала обеим группам сблизиться. Организаторы демонстрации правых экстремистов заявляют о 700 участниках, наблюдатели оценивают их численность значительно меньше.

Из-за мер, направленных против распространения коронавируса, программа памятных мероприятий в этом году была существенно сокращена. Традиционная живая цепь вокруг центра города впервые была организована лишь в виртуальном формате - фотографии жителей Дрездена проецировали на некоторые известные здания, к примеру на собор Богородицы и синагогу. В прошлом году в акции в знак мира и примирения приняли участие более 11 тысяч человек.

Налеты Королевских воздушных сил Великобритании и военно-воздушных сил США на Дрезден 13-15 февраля 1945 года считаются одними из самых разрушительных в истории Второй мировой войны. Тогда погибли около 25 тысяч жителей города, были разрушены около четверти промышленных предприятий и половина всех других построек, прежде всего жилых домов.

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