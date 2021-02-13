 Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов | Новости из Германии о Германии | DW | 13.02.2021

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Германия

Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов

Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.

Розы у мемориала жертвам бомбардировок Дрездена 1945 года. 13 февраля 2021 г.

Мемориал жертвам бомбардировок Дрездена 1945 года. 13 февраля 2021 г.

Несколько сот человек вышли в субботу, 13 февраля, на улицы Дрездена, чтобы выразить протест против проведения акции неонацистов, которые в течение последних лет используют годовщину бомбардировки города 1945 года авиацией США и Великобритании для проведения своих мероприятий.

Полиция не давала обеим группам сблизиться. Организаторы демонстрации правых экстремистов заявляют о 700 участниках, наблюдатели оценивают их численность значительно меньше.

Из-за мер, направленных против распространения коронавируса, программа памятных мероприятий в этом году была существенно сокращена. Традиционная живая цепь вокруг центра города впервые была организована лишь в виртуальном формате - фотографии жителей Дрездена проецировали на некоторые известные здания, к примеру на собор Богородицы и синагогу. В прошлом году в акции в знак мира и примирения приняли участие более 11 тысяч человек.

Налеты Королевских воздушных сил Великобритании и военно-воздушных сил США на Дрезден 13-15 февраля 1945 года считаются одними из самых разрушительных в истории Второй мировой войны. Тогда погибли около 25 тысяч жителей города, были разрушены около четверти промышленных предприятий и половина всех других построек, прежде всего жилых домов.

Смотрите также:

  • Бомбардировщик Ланкастер

    Дрезден под бомбами

    Британские бомбардировщики

    Первыми бомбить Дрезден должны были американцы. Но из-за низкой облачности 13 февраля 1945 года в небо поднялись британские эскадрильи.Тяжелые бомбардировщики "Ланкастер" Королевских военно-воздушных сил Великобритании были уже почти над городом, когда в 21 час 45 минут в Дрездене завыли сирены воздушной тревоги.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Тотальные разрушения

    Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля проходила двумя волнами с трехчасовым перерывом между первым и вторым воздушным налетом. Первый продолжался всего 15 минут. Но уже после него плотно застроенный Дрезден пылал одним гигантским пожаром, превратившим центр города в пепелище.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Огненный смерч

    Бомбардировщики сбрасывали на город сначала фугасные бомбы, которые разрушали крыши и обнажали деревянные конструкции зданий, затем - зажигательные. Второй авиалет был особенно страшен для пожарных служб и спасателей, а также для тех, кто еще оставался в живых в этом огненном аду. Цифры погибших называют разные. Большинство экспертов считает, что было около 25000 жертв.

  • Разрушенный Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Из руин и пепла

    До февраля 1945 года Дрезден практически не подвергался бомбежкам со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. За три февральских дня, которые продолжались воздушные налеты, было разрушено около четверти промышленных предприятий и больше половины непромышленных зданий. От жилых домов в центральной части города остались только руины. Восстанавливать город из пепла предстояло женщинам.

  • Руины Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    В назидание потомкам

    Во время бомбожек 13-15 февраля 1945 года была разрушена и Фрауэнкирхе - один из самых знаменитых лютеранских храмов. Власти ГДР не стали ее восстанавливать и превратили в мемориал. Лишь после воссоединения Германии началось восстановление барочной церкви. Венчающий ее крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена.

  • Восстановленная Фрауэнкирхе

    Дрезден под бомбами

    Символ Дрездена в новой красе

    Торжественное открытие восстановленного собора состоялось в 2005 году. Черными пятнами на светлом фасаде Фрауэнкирхе выделяются оригинальные камни, сохранившиеся после бомбардировок.

  • Дрезден

    Дрезден под бомбами

    Барочные фасады

    Дрезден снова считается одним из красивейших городов Германии и пользуется большой популярностью у туристов. До Второй мировой войны население Дрездена составляло 642 тысячи человек. Сегодня в столице федеральной земли Саксония проживает около 550 тысяч.

  • Годовщина бомбардировок Дрездена

    Дрезден под бомбами

    Поляризующая память

    Город восстановлен. Но бомбардировки Дрездена не забыты. Они и сегодня вызывают споры и провоцируют конфликты. В них вовлечены историки, политики, антифашисты, неонацисты, пацифисты, депутаты, представители гражданских инициатив и церквей. Каждый год в феврале в Дрездене бушуют страсти: как отмечать годовщину бомбардировок и стоит ли это делать вообще.

    Автор: Элла Володина


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Очевидец налета на Дрезден 75 лет назад: это было военное преступление (13.02.2020)

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Первые налеты

    Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". В 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров превратилась в руины.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Разрушенная Хофкирхе

    В результате бомбежки сильно пострадала и барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, рухнула часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.

  • Dresden Bombardierung Luther Denkmal

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Памятник Мартину Лютеру

    Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.

  • Deutschland Dresden Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Церковь Фрауэнкирхе

    Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из самых замечательных протестантских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание об ужасах войны. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Новая жизнь возрожденного храма

    До 2005 года продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.

  • Deutschland Dresden Katholische Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Восстановленные жемчужины

    Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.

  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

  • Deutschland Dresden Türmen der Katholischen Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

    Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.

  • BdT 23.01.2015 Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Собор Богородицы в Дрездене

Новая старая Фрауэнкирхе - фотогалерея DW.  

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Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.

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