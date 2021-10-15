 Сотни заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа | Новости из Германии о России | DW | 15.10.2021

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Россия

Сотни заключенных устроили бунт в колонии Владикавказа

Для подавления бунта в колонии №1 во Владикавказе стянуты силовики со всего региона, не исключен силовой вариант. По некоторым данным, в результате беспорядков есть пострадавшие.

Заключенные во Владикавказе, фото из архива

Заключенные во Владикавказе, фото из архива

Несколько сот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе в пятницу, 15 октября. По словам источников Telegram-канала Baza, заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии, а затем подожгли несколько зданий.

Причиной беспорядков, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), стали плановые обыски в камерах штрафных изоляторов, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Инцидент начался с конфликта двух заключенных и сотрудников колонии, пишет Baza. После этого на территории учреждения вспыхнули беспорядки. По данным собеседника агентства ТАСС, бунт происходит в промзоне, где работают заключенные.

К колонии стянули дополнительные силы со всего региона. Собеседник агентства "Интерфакс" отметил, что прорабатываются различные варианты подавления бунта, в том числе и силовой. Агентство передает, что есть пострадавшие. О пострадавших также сообщил Telegram-канал "Новости Владикавказа".

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии встретился с заключенными

С осужденными встретился уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев и обсудил возможности урегулирования конфликта. "Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет", - сказал Цгоев.

Причиной конфликта могли стать условия содержания

Здания, которые подожгли бунтующие, - это бараки строгих условий содержания, уточняет Baza. Строгие условия содержания - это дополнительная мера наказания. Она назначается администрацией колонии заключенным, отбывающим назначенные судом сроки в закрытых учреждениях. Именно эти бараки запираются, перемещаться зекам по территории колонии свободно нельзя, жестче действует охрана, передает Baza

Условия содержания заключенных и отношение к ним сотрудников колонии могли спровоцировать бунт, сообщил "Интерфаксу" собеседник. "Поступают сообщения от родственников, суть которых сводится к одному: в последние несколько месяцев условия содержания в колонии изменились в худшую сторону. Это касается и режима, и проверок, и условий передач, и свиданий. Вся эта информация будет проверена в ходе расследования инцидента", - сказал собеседник агентства.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

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    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

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    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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