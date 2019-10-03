Доклад Совета Европы: В тюрьмах РФ на заключенного тратят 260 рублей в сутки

Ежедневные расходы на содержание заключенного в российских тюрьмах составляют менее 260 рублей или 2,8 евро. Такие данные следуют из отчета Совета Европы за 2020 год о ситуации в системах исполнения наказаний своих государств - участников, обнародованного в четверг, 8 апреля. Больше всего этот показатель в Норвегии (318,3 евро), а в Германии он составляет 148,6 евро. В среднем в сутки в странах СЕ на одного заключенного тратят 133,7 евро.
При этом Россия отличается самым большим суммарным бюджетом пенитенциарных учреждений (4,17 млрд евро). Следом по этому показателю идут Великобритания (4 млрд) и Германия (3,48 млрд).
Более полумиллиона заключенных
Кроме того, на Россию среди стран СЕ приходится больше всего заключенных (519 618 человек) Однако доля содержащихся в российских пенитенциарных учреждениях снижается (563 166 заключенных в 2019 году и 602 176 годом ранее). Следующие по этому показателю Турция (297 019 заключенных) и Великобритания (91 870) существенно уступают РФ. В тюрьмах Германии в 2020 году находились 63 399 человек, а в украинских - 52 609, указывается далее.
В целом на 100 тысяч жителей Европы на 31 января 2020 года приходилось 124 заключенных. Однако Россия по этому показателю (356,1) превышает средний уровень более чем втрое, уступая лишь Турции (357,2). Наименьшее число заключенных на 100 тысяч человек зафиксировано в Исландии (45), Финляндии (50) и Нидерландах (59), однако составители не учитывали европейские страны с менее чем 300 тысячами жителей. А в Германии на 100 тысяч человек приходится 76,2 заключенных, следует из отчета.
Россия входит в тройку стран по длительности сроков заключения, отмечается в докладе. В Азербайджане в среднем осуждают на 32,9 месяца лишения свободы, в Португалии - на 30,2 месяца, в РФ - на 29 месяцев. Средний срок заключения в тюрьмах Германии составляет 7,9 месяца.
Чаще всего свободы лишали по "наркотическим" статьям
Чаще всего в странах Совета Европы лишали свободы за преступления, связанные с наркотиками (около 260 тысяч человек). Тенденция сохранилась и в России (120 тысяч осужденных). При этом за исследуемый период за экономические и финансовые преступления в РФ были осуждены лишь 815 человек.
В 2020 году в российских тюрьмах зафиксировано 2420 летальных исхода среди заключенных, в том числе 274 случая суицида. В среднем в государствах Совета Европы на 100 тысяч заключенных приходится 272 смерти, включая 59 самоубийств. В Германии эти показатели составляют 140 и 58 соответственно.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
179 учреждений
В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Комната на одного
Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Чем вооружена охрана?
Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Салат с секретом
Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Сколько осужденных сидят в Германии?
Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Наказание для подростков
Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Фитнес для пенсионеров
Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Работа по желанию
Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Концерт с аншлагом
Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.
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Как выглядят немецкие тюрьмы
Тюрьма класса "люкс"
Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.
Автор: Ефим Шуман