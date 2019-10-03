Доклад Совета Европы: В тюрьмах РФ на заключенного тратят 260 рублей в сутки

Ежедневные расходы на содержание заключенного в российских тюрьмах составляют менее 260 рублей или 2,8 евро. Такие данные следуют из отчета Совета Европы за 2020 год о ситуации в системах исполнения наказаний своих государств - участников, обнародованного в четверг, 8 апреля. Больше всего этот показатель в Норвегии (318,3 евро), а в Германии он составляет 148,6 евро. В среднем в сутки в странах СЕ на одного заключенного тратят 133,7 евро.

При этом Россия отличается самым большим суммарным бюджетом пенитенциарных учреждений (4,17 млрд евро). Следом по этому показателю идут Великобритания (4 млрд) и Германия (3,48 млрд).

Более полумиллиона заключенных

Кроме того, на Россию среди стран СЕ приходится больше всего заключенных (519 618 человек) Однако доля содержащихся в российских пенитенциарных учреждениях снижается (563 166 заключенных в 2019 году и 602 176 годом ранее). Следующие по этому показателю Турция (297 019 заключенных) и Великобритания (91 870) существенно уступают РФ. В тюрьмах Германии в 2020 году находились 63 399 человек, а в украинских - 52 609, указывается далее.

В целом на 100 тысяч жителей Европы на 31 января 2020 года приходилось 124 заключенных. Однако Россия по этому показателю (356,1) превышает средний уровень более чем втрое, уступая лишь Турции (357,2). Наименьшее число заключенных на 100 тысяч человек зафиксировано в Исландии (45), Финляндии (50) и Нидерландах (59), однако составители не учитывали европейские страны с менее чем 300 тысячами жителей. А в Германии на 100 тысяч человек приходится 76,2 заключенных, следует из отчета.

Россия входит в тройку стран по длительности сроков заключения, отмечается в докладе. В Азербайджане в среднем осуждают на 32,9 месяца лишения свободы, в Португалии - на 30,2 месяца, в РФ - на 29 месяцев. Средний срок заключения в тюрьмах Германии составляет 7,9 месяца.

Чаще всего свободы лишали по "наркотическим" статьям

Чаще всего в странах Совета Европы лишали свободы за преступления, связанные с наркотиками (около 260 тысяч человек). Тенденция сохранилась и в России (120 тысяч осужденных). При этом за исследуемый период за экономические и финансовые преступления в РФ были осуждены лишь 815 человек.

В 2020 году в российских тюрьмах зафиксировано 2420 летальных исхода среди заключенных, в том числе 274 случая суицида. В среднем в государствах Совета Европы на 100 тысяч заключенных приходится 272 смерти, включая 59 самоубийств. В Германии эти показатели составляют 140 и 58 соответственно.

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