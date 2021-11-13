 Ахенской премии мира за 2021 год удостоены проекты по борьбе с расизмом | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2021

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Европа

Ахенской премии мира за 2021 год удостоены проекты по борьбе с расизмом

Премию получили проекты помощи жертвам теракта в Ханау в 2020 году - "Инициатива 19 февраля Ханау" и "Образовательная инициатива Ферхата Унвара", а также межрелигиозная женская инициатива WIC в Нигерии.

Мемориал памяти погибших в Ханау

Мемориал памяти погибших в Ханау

Церемония вручения Ахенской премии мира состоялась в субботу, 13 ноября, в гимназии Аула Каролина в немецком городе Ахен. Вручение награды прошло в очно-заочном формате.

Премия мира за 2021 год была вручена двум антирасистским проектам - "Инициатива 19 февраля Ханау" и "Образовательная инициатива Ферхата Унвара", созданным родственниками жертв расистского нападения в Ханау 19 февраля 2020 года, а также межрелигиозной группе Женский межконфессиональный совет (WIC) в Нигерии.

О лауреатах премии

"Образовательная инициатива Ферхата Унвара" специализируется на просветительской работе в борьбе с расизмом, в частности, в учебных заведениях, и является контактной структурой для детей, молодых людей и их родителей, столкнувшихся с расизмом.

"Инициатива 19 февраля Ханау" ставит своей целью вскрыть ошибочные действия властей и силовых структур до, во время и после теракта 19 февраля 2020 года, когда немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен), а также собственную мать, после чего покончил с собой. Правозащитники также борются со структурным и институциональным расизмом.

Организация Женский межконфессиональный совет (WIC) в Нигерии, известная также как "Матери за мир", была основана ирландской монахиней и в настоящий момент объединяет 23 христианские и мусульманские женские ассоциации, в которых в общей сложности состоят около 12 650 женщин. С 2010 года WIC проводит кампанию за ненасильственное сосуществование христиан и мусульман в регионе Кадуна.

О премии

Ахенская премия мира вручается с 1988 года. Денежный эквивалент премии составляет 2000 евро для каждого лауреата.

В 2020 году награда была присуждена католическому священнику Антуану Эксельмансу, который помогает беженцам на северо-востоке Марокко, а также "Центру Гаспара Гарсии по правам человека" в Сан-Паулу, который борется с социальным неравенством в Бразилии.

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    Автор: Людгер Шадомски, Марина Барановская


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