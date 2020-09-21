 Ахенская премия мира присуждена священнику из Марокко и правозащитному центру в Бразилии | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2020

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Германия

Ахенская премия мира присуждена священнику из Марокко и правозащитному центру в Бразилии

Католический священник Антуан Эксельманс отмечен за свою помощь беженцам, "Центр Гаспара Гарсии по правам человека" - за борьбу с социальным неравенством.

Выступающие в защиту прав человека в Бразилии

Выступающие в защиту прав человека в Бразилии (фото из архива)

Ахенская премия мира за 2020 год присуждена католическому священнику Антуану Эксельмансу, который в приходском центре в Уджде на северо-востоке Марокко помогает беженцам, а также "Центру Гаспара Гарсии по правам человека" в Сан-Паулу в Бразилии, занимающемуся борьбой с социальным неравенством. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ассоциации, вручающей награду.

По словам учредителей премии, они особо оценили вклад Эксельманса, который помогал организовать для беженцев и мигрантов на границе с Алжиром медицинскую помощь и консультации.

"Центр Гаспара Гарсии по правам человека" был основан в 1988 году в ответ на насилие в отношении бедного населения Сан-Паулу и структурного неравенства. Он назван в честь работавшего в Никарагуа испанского миссионера и действует в соответствии с принципом: "Без социальной справедливости нет мира, без мира нет социальной справедливости".

Награду вручат 10 декабря

Ахенская премия мира в размере 2000 евро (на каждого лауреата) была учреждена в 1988 году представителями разных политических партий, профсоюзов и гражданских инициатив. Награду в этом году вручат 10 декабря - в международный День прав человека. Ее присуждают отдельным лицам и организациям, которые служат делу мира и взаимопонимания между народами. Среди лауреатов премии - российская организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

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  • Часованя-усыпальница Карла Великого

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    Купол часовани-усыпальницы Карла Великого.

  • Часованя-усыпальница Карла Великого

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  • Макет Ахенского собора

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    Макет храма на площади около Ахенского собора.

  • Гроб Карла Великого

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  • Гроб Карла Великого

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    Золотой гроб Карла Великого был изготовлен в начале XIII века по заказу императора Фридриха II.

  • Бюст Карла Великого

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  • Трон Карла Великого

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    Трон Карла Великого в Ахенском соборе.

  • Купол Ахенского собора

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    Купол Ахенского собора после реставрации храма, завершенной в 2011 году.

  • Фрагмент мозаики, украшающей купол Ахенского собора

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    На последнюю реставрацию этого памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО было потрачено 30 миллионов евро.

  • 1835 год

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    Ахенский собор на гравюре 1835 года.

  • 1853 год

    Ахенский собор

    Ахенский собор на картине середины XIX века.

  • Ахенский собор

    Ахенский собор

    Ахенский собор ночью. Ежегодно этот храм посещает около 1,3 миллиона человек.

    Автор: Максим Нелюбин


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