Ахенская премия мира присуждена священнику из Марокко и правозащитному центру в Бразилии

Ахенская премия мира за 2020 год присуждена католическому священнику Антуану Эксельмансу, который в приходском центре в Уджде на северо-востоке Марокко помогает беженцам, а также "Центру Гаспара Гарсии по правам человека" в Сан-Паулу в Бразилии, занимающемуся борьбой с социальным неравенством. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ассоциации, вручающей награду.

По словам учредителей премии, они особо оценили вклад Эксельманса, который помогал организовать для беженцев и мигрантов на границе с Алжиром медицинскую помощь и консультации.

"Центр Гаспара Гарсии по правам человека" был основан в 1988 году в ответ на насилие в отношении бедного населения Сан-Паулу и структурного неравенства. Он назван в честь работавшего в Никарагуа испанского миссионера и действует в соответствии с принципом: "Без социальной справедливости нет мира, без мира нет социальной справедливости".

Награду вручат 10 декабря

Ахенская премия мира в размере 2000 евро (на каждого лауреата) была учреждена в 1988 году представителями разных политических партий, профсоюзов и гражданских инициатив. Награду в этом году вручат 10 декабря - в международный День прав человека. Ее присуждают отдельным лицам и организациям, которые служат делу мира и взаимопонимания между народами. Среди лауреатов премии - российская организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

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