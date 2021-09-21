Названы лауреаты Ахенской премии мира за 2021 год

Ахенская премия мира за 2021 год присуждена двум антирасистским проектам, связанным с терактом в немецком городе Ханау, а также межрелигиозной группе в Нигерии. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ассоциации, учредившей награду.

С одной стороны, пояснили в оргкомитете, будут отмечены проекты "Инициатива 19 февраля Ханау" и "Образовательная инициатива Ферхата Унвара". Они были созданы родственниками жертв расистского и правоэкстремистского нападения в Ханау, где 19 февраля 2020 года 43-летний немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных, а также собственную мать, после чего покончил с собой. Кроме того, в результате стрельбы пять человек получили тяжелые ранения. "Инициатива 19 февраля Ханау" ставит своей целью вскрыть ошибочные действия властей и силовых структур до, во время и после теракта, а также обличать структурный и институциональный расизм.

"Образовательная инициатива Ферхата Унвара" специализируется на просветительской работе в борьбе с расизмом, например, в школах, и является контактной структурой для детей, молодых людей и их родителей, столкнувшихся с расизмом.

За межрелигиозный мир

Ахенская премия мира за 2021 год присуждена и межрелигиозной женской инициативе WIC (Женский межконфессиональный совет) в Нигерии, известной также как "Матери за мир". WIC с 2010 года проводит кампанию за ненасильственное сосуществование христиан и мусульман в кризисном регионе Кадуна . Организация была основана ирландской монахиней, сегодня она объединяет 23 христианские и мусульманские женские ассоциации, в которых насчитывается около 12 650 женщин.

Церемония вручения Ахенской премии мира состоится 13 ноября и пройдет в очно-заочном формате. Награда, денежный эквивалент которой составляет 2000 евро (для каждого лауреата), вручается с 1988 года. В 2020 году она была присуждена католическому священнику Антуану Эксельмансу, который в приходском центре в Уджде на северо-востоке Марокко помогает беженцам, а также "Центру Гаспара Гарсии по правам человека" в Сан-Паулу в Бразилии, занимающемуся борьбой с социальным неравенством.

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