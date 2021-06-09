 Соратники Навального опубликовали материалы дела о признании ФБК экстремистским | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Соратники Навального опубликовали материалы дела о признании ФБК экстремистским

По словам Ивана Жданова, соратника Алексея Навального, в деле о признании ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими насчитывается 5609 страниц, причем свыше 1300 из них - скриншоты.

Центр в Москве, где располагалась штаб-квартира ФБК

Центр в Москве, где располагалась штаб-квартира ФБК

Соратники Алексея Навального в среду, 23 июня, опубликовали в блоге российского оппозиционера материалы административного дела против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также судебное решение о признании фонда "экстремистской организацией".

Заседание Мосгорсуда по делу в начале июня проходило в закрытом режиме, поскольку прокуратура Москвы присвоила гриф "секретно" части материалов. Комментируя публикацию, Елизавета Александрова-Зорина - пресс-секретарь "Команды 29", адвокаты которой присутствовали на процессе, пояснила DW, что в опубликованных ФБК документах "нет гостайны и других засекреченных материалов".

По словам соратника Навального, Ивана Жданова, в деле насчитывается в общей сложности 5609 страниц. При этом среди документов имеются "436 страниц предостережений, которые разносят перед митингами, 387 страниц с делами на людей, которые вообще никак не связаны с ФБК и штабами", утверждают сторонники Навального. По их данным, в деле также имеются "124 страницы посланий одного ведомства другому, 22 страницы вообще пустые и еще 24 попросту нечитаемые". При этом больше тысячи страниц дела (1306) - скриншоты и описания интернет-публикаций, указывается далее в блоге.

Адвокат - о решениях прокуратуры

"Отдельно взятые личности, связь которых с фондом и штабами никак не установлена, были привлечены к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики", - прокомментировала публикацию изданию Znak.com адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина.

"Это действительно запрещено законом - но, по нашему мнению, поскольку прокуратура не смогла доказать аффилированность этих людей с административными ответчиками, факт совершения первыми противоправного деяния никак не свидетельствует об осуществлении экстремистской деятельности ФБК", - убеждена она.

Признание ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими

Московский городской суд в среду, 9 июня, полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального".

Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 01:45

Как в бундестаге комментируют запрет ФБК

Аудио- и видеофайлы по теме

Как соратников Навального объявили экстремистами  

"Закон против ФБК": для соратников Навального хотят закрыть выборные органы власти  

Также по теме

Moskauer Gericht

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией 09.06.2021

Вместе с ФБК, к экстремистским причислены Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального". Суд согласился с тем, что ФБК, ФЗПГ и штабы формируют условия для дестабилизации положения в России.

BdTD Russland Sankt Petersburg | Graffito mit Nawalny übermalt

Вашингтон и Лондон осуждают признание ФБК экстремистской организацией 10.06.2021

Признав ФБК и штабы Навального экстремистскими, Москва фактически криминализировала одно из последних в стране независимых политических движений, уверены в Госдепе США. Глава британского МИД назвал этот шаг ошибочным.

Russland, Moskau: Razzia bei Alexei Navalny

Суд признал ФБК "экстремистским". Как отреагировал Навальный и другие 10.06.2021

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. Для чего это нужно властям РФ? DW собрала мнения политологов.

Реклама

Самые читаемые

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года?  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  

Представитель бизнеса ФРГ в Беларуси: Если санкции введут, мы подчинимся  