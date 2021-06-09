Соратники Навального опубликовали материалы дела о признании ФБК экстремистским

Соратники Алексея Навального в среду, 23 июня, опубликовали в блоге российского оппозиционера материалы административного дела против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также судебное решение о признании фонда "экстремистской организацией".

Заседание Мосгорсуда по делу в начале июня проходило в закрытом режиме, поскольку прокуратура Москвы присвоила гриф "секретно" части материалов. Комментируя публикацию, Елизавета Александрова-Зорина - пресс-секретарь "Команды 29", адвокаты которой присутствовали на процессе, пояснила DW, что в опубликованных ФБК документах "нет гостайны и других засекреченных материалов".

По словам соратника Навального, Ивана Жданова, в деле насчитывается в общей сложности 5609 страниц. При этом среди документов имеются "436 страниц предостережений, которые разносят перед митингами, 387 страниц с делами на людей, которые вообще никак не связаны с ФБК и штабами", утверждают сторонники Навального. По их данным, в деле также имеются "124 страницы посланий одного ведомства другому, 22 страницы вообще пустые и еще 24 попросту нечитаемые". При этом больше тысячи страниц дела (1306) - скриншоты и описания интернет-публикаций, указывается далее в блоге.

Адвокат - о решениях прокуратуры

"Отдельно взятые личности, связь которых с фондом и штабами никак не установлена, были привлечены к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики", - прокомментировала публикацию изданию Znak.com адвокат "Команды 29" Валерия Ветошкина.

"Это действительно запрещено законом - но, по нашему мнению, поскольку прокуратура не смогла доказать аффилированность этих людей с административными ответчиками, факт совершения первыми противоправного деяния никак не свидетельствует об осуществлении экстремистской деятельности ФБК", - убеждена она.

Признание ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими

Московский городской суд в среду, 9 июня, полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального".

Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

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