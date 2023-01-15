В СДПГ выступили за дипломатию в войне РФ с Украиной

По мнению Клингбайля, Украина должна быть усилена в военном отношении, "чтобы она могла вступить в переговоры с российской стороной".

Сопредседатель правящей в ФРГ Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) высказался за дипломатическое урегулирование в войне РФ с Украиной. Соответствующую позицию Клингбайль озвучил в воскресенье, 15 января, на новогоднем приеме СДПГ в Майнце.

"Иногда у меня просто голова идет кругом, когда я вижу, что дискуссии вращаются только вокруг оружия", - заявил Клингбайль. "Потрясен, когда вижу, как в наше время к самому понятию дипломатии относятся почти с пренебрежением", - добавил он.

По словам сопредседателя СДПГ, он 100-процентно поддерживает тот факт, что Германия предоставляет Киеву бронетранспортеры. Украина должна быть усилена в военном отношении, "чтобы она могла вступить в переговоры с российской стороной", полагает Ларс Клингбайль. По его словам, СДПГдолжна следовать курсу, провозглашенному в свое время бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt), заявившим, что партия выступает, "с одной стороны - за военную силу, с другой - за то, чтобы ставка делалась на дипломатию".

Фракция СДПГ в бундестаге на минувшей неделе заявила, что рассчитывает на дипломатическую инициативу по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. "Потому что мы знаем - войны обычно не заканчиваются на поле боя", - говорилось в проекте позиции депутатов.

"Формула мира" Владимира Зеленского

Ранее, 12 января, стало известно, что глобальный "саммит мира", который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Его слова привело агентство Anadolu.

Дипломат напомнил о "формуле мира", озвученной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20. "Благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации", - добавил глава украинской дипмиссии.

Зеленский в сентябре 2022 года представил свою "формулу мира" из 10 пунктов. Речь идет, в частности, о наказании за нарушение границ стран, в том числе - путем санкций, праве государств на защиту жизни своих граждан, восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также территориальной целостности Украины.

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