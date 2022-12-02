  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Герхард Шрёдер и Владимир Путин
Герхард Шрёдер и Владимир ПутинФото: A. Druzhinin/TASS/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

В СДПГ вновь обсуждают вопрос о взыскании для Шрёдера

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера подозревают в нарушении устава СДПГ из-за сотрудничества с российскими концернами.

https://p.dw.com/p/4KPKQ

Многие члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по-прежнему обеспокоены политической позицией бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder): целый ряд групп в СДПГ обвиняют соратника по партии в слишком большой близости к России. В связи с этим в пятницу, 2 декабря, окружная согласительная комиссия СДПГ в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) начала обсуждать возможность подачи апелляции на решение о нецелесообразности начала дисциплинарной процедуры в отношении Шрёдера.

В первой инстанции Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии в Ганновере в начале августа пришла к выводу, что Шрёдер, работая на российские государственные концерны, не нарушил устава СДПГ, однако семь партийных группировок опротестовали это заключение. Их протест и рассматривает теперь согласительная комиссия округа СДПГ в Ганновере. Принятия решения до конца текущего года не ожидается.

Самым суровым наказанием для Герхарда Шрёдера может стать исключение из рядов Социал-демократической партии Германии. Однако такое решение может быть обжаловано в еще более высокой инстанции - Федеральной согласительной комиссии СДПГ.

Смотрите также:

Кто лоббирует интересы "Газпрома" в ФРГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти" (29.09.2017)

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти" (29.09.2017)

"Теперь Шрёдер окончательно принадлежит Путину" или "От понимающего РФ до представляющего" – так немецкие СМИ говорят о должности экс-канцлера в концерне "Роснефть". Почему он попал под волну критики?
Политика29 сентября 2017 г.02:53 мин.
external

Как друг Путина Герхард Шредер угодил в "Роснефть"? (28.09.2017)

Как друг Путина Герхард Шредер угодил в "Роснефть"? (28.09.2017)

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер может стать главой совета директоров "Роснефти". Однако эксперты, опрошенные DW, считают, что возможности влиять на происходящее в концерне у экс-канцлера не будет.
Политика28 сентября 2017 г.02:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Нефтяное месторождение в России

ЕС установит потолок цен на нефть из РФ в 60 долларов

Конфликты8 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Президент РФ Владимир Путин" держит на руках "потолок цен на нефть", на котором стоят "глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен" и "президент США Джо Байден" - карикатура DW

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Потолок цен на российскую нефть: Путин под давлением

Экономика и бизнес50 мин. назад
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Политика23 ч. назад
Одна из акций сторонников Светланы Тихановской в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Диалог с режимом окончен: как прошел Минский форум в Берлине

Политика16 мин. назад
Сборная Германии покидает чемпионат мира по футболу

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Конец великой футбольной нации: пресса о бундестим в Катаре

Футбол1 ч. назад
газовый счетчик

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Глава европейской дипломатии Боррель и премьер-министр Грузии Гарибашвили в Брюсселе, сентябрь 2022 года

Деолигархизация Грузии на пути в ЕС: кого она затронет?

Деолигархизация Грузии на пути в ЕС: кого она затронет?

Политика14 ч. назад
На главную страницу