Шольца и Зеленского наградят премией "Атлантического совета"

Шольц в ходе визита в США также примет участие в дебатах в ООН, выступит перед Генассамблеей ООН и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в этом месяце отправится в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах ООН, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в пятницу, 8 сентября.

В ходе визита в США с 17 по 20 сентября Шольц также выступит перед Генеральной ассамблеей ООН, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном российскому вторжению в Украину, и в саммите по климату, сообщил Хебештрайт.

Во время визита в Нью-Йорк Шольц также получит престижную премию Global Citizen Award, которую ежегодно во время общих дебатов ООН вручает неправительственная организация "Атлантический совет". Лауреатами в этом году также стали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Японии Фумио Кисида, министр финансов США Джанет Йеллен и глава First Eastern Investment Group Виктор Чу, пишет агентство dpa.

Премия вручается людям, "которые внесли вклад в позитивные изменения в своих обществах и олицетворяют приверженность международному сотрудничеству".

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