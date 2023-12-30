Шольц в новогодней речи призвал граждан к взаимному уважению

В своей новогодней речи канцлер Германии призвал сограждан к взаимоуважению, чтобы преодолеть трудности "все более беспокойного мира".

В своем новогоднем обращении к жителям Германии канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19, развязанной Россией войны в Украине и атаки боевиков ХАМАС на Израиль "мир стал более беспокойным и суровым местом".

"Он (мир. - Ред.) меняется с почти головокружительной скоростью. В результате нам тоже приходится меняться. Многих из нас это тревожит. У некоторых это вызывает недовольство. Я принимаю это близко к сердцу. Но в то же время я знаю: мы в Германии справимся с этим", - обратился к немцам Шольц с речью, которая выйдет в эфир общефедеральных общественно-правовых телеканалов в воскресенье, 31 декабря.

Канцлер подчеркнул, что многие из пессимистичных экономических прогнозов прошлого года не сбылись, и Германии удалось избежать спада. "Это не умаляет вызовов нашего времени. Но это может дать нам уверенность в нашей способности преодолеть их", - продолжил Шольц.

Обещание инвестиций и реформ

Говоря о будущих инвестициях в экономику, он раскритиковал решение Конституционного суда, который запретил федеральному правительству направить на другие цели невостребованные кредиты из специального кредитного фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции.

"Мы не сможем реализовать все намеченные проекты. Однако остается фактом, что в следующем году мы снова будем инвестировать рекордную сумму в наше будущее", - прокомментировал глава правительства ФРГ решение суда. Говоря о реформах, вступающих в силу в следующем году, канцлер напомнил о некоторых налоговых послаблениях для немецких семей, а также о достигнутом в Евросоюзе соглашении о радикальной реформе системы предоставления убежища.

"Наша сила - в Европейском Союзе. Когда ЕС выступает единым фронтом, он говорит от имени более чем 400 миллионов человек. В мире с населением восемь миллиардов человек это настоящий актив. Вот почему так важно, чтобы Европа вышла единой и более сильной из европейских выборов в следующем году", - сказал Шольц.

Благодарность за помощь с последствиями наводнений

Отдельно он напомнил о последствиях наводнений в нескольких регионах Германии. "Мои мысли со всеми пострадавшими, поскольку мы, конечно, помогаем им в этот трудный час и не оставляем их брошенными", - сказал федеральный канцлер, поблагодарив всех участвовавших в спасении пострадавших.

В завершении новогоднего обращения Шольц призвал граждан осознать, что "каждый из нас нужен нашей стране". "Если мы поймем это, если будем относиться друг к другу в духе уважения, тогда нам не придется бояться будущего. Тогда 2024 год будет хорошим годом для нашей страны - даже если некоторые реалии окажутся не такими, какими мы их себе представляем сегодня", - закончил речь Олаф Шольц.

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