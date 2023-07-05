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Шольц пообещал Румынии поддержку в принятии страны в Шенген

Жан Рофе
51 мин. назад

Германия беспрерывно обсуждает в ЕС возможность присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству, заявил канцлер ФРГ.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Берлине
Олаф Шольц на пресс-конференции с Марчелом Чолаку в БерлинеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Румынии поддержку Германии в вопросе присоединения страны к Шенгенской зоне к концу года. Берлин поддерживает Бухарест в его стремлении стать "полноправным членом уже в этом году", заявил Шольц во вторник, 4 июля, после встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в германской столице.

По словам канцлера, которого цитирует агентство AFP,  "большие усилия", предпринимаемые страной в этом направлении, должны быть "оценены по достоинству". Германия "беспрерывно" обсуждает возможность присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству со "скептически настроенными друзьями в Европейском Союзе", отметил Шольц.

Глава румынского правительства Чолаку, в свою очередь, заявил, что Германия показала себя "настоящим другом Румынии". Он подчеркнул, что "неоправданная блокада" вступления Румынии в Шенген подрывает европейское единство.

В декабре 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. В то же время страны Евросоюза одобрили вступление в Шенген с 1 января 2023 года Хорватии.

Германия призывает готовиться к долгосрочной поддержке Украины

Говоря о военной ситуации в Украине, Шольц сказал, что Германия хотела бы, "чтобы Украина преуспела, и чтобы это произошло быстро". Однако он призвал союзников Киева принять решения, которые позволят оказывать военную помощь стране "в течение нескольких лет", если это будет необходимо. Чолаку также отметил, что конфликт с Россией будет, "к сожалению, долгосрочным".

По поводу возможного вступления Киева в НАТО Шольц сказал, что действительно ведутся разговоры о "дальнейшем развитии рабочих отношений" между Североатлантическим альянсом и Украиной. Однако, по словам канцлера, ясно, что никто не может стать членом альянса "во время войны" или в случае "открытых пограничных конфликтов".

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