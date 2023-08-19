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Шольц: Немецких солдат нет и не будет в Украине

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Канцлер ФРГ в формате Augsburger Allgemeine Live заявил, что будет стараться не допустить втягивания Германии в войну в Украине в качестве стороны конфликта.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц (фото из архива, Kay Nietfeld/picture alliance/dpa)Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что будет стараться не допустить втягивания Германии в войну в Украине в качестве стороны конфликта. Глава кабмина ФРГ выступил в пятницу, 18 августа, в формате Augsburger Allgemeine Live.

"Мое стремление - это предотвратить, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат - и не будет", - отметил он.

"Ответственность за свою диктатуру несет только Путин"

На вопрос журналиста о том, как он видит перспективы взаимоотношений Берлина и Москвы в условиях пребывания президента РФ Владимира Путина у власти в Кремле, Олаф Шольц ответил: "Кто где сидит (какие позиции занимает. - Ред.), мы не решаем". "Мы также не планируем смену режима", - отметил Шольц, добавив, что Путин, однако, боится, что именно "это наш план".

"Ему (Путину. - Ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз - как сообщество открытых обществ, либеральных демократий - и некоторым образом надеяться, что свобода - это не вирус", - указал канцлер ФРГ. "Но ответственность за свою диктатуру несет только он сам, это - не наша тема", - подчеркнул глава кабмина Германии.

Ранее, 13 августа, Шольц сдержанно высказался о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus большой дальности. "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы понять, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - заявил он в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

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