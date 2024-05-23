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Шольц назвал нереальным появление ядерного оружия у ЕС

Жан Рофе
23 мая 2024 г.

У Евросоюза не будет своего ядерного оружия, заявил канцлер ФРГ. Однако он указал на необходимость обсудить укрепление обычных вооруженных сил в Европе.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) исключил возможность появления у Европейского Союза собственного ядерного оружия. "Для ясности: не будет никакого "ядерного оружия ЕС" - это просто нереалистично", - написал Шольц в статье для журнала The Economist, опубликованной в четверг, 23 мая.

Шольц выразил поддержку предложению президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить будущую оборону Европы, чтобы "укрепить европейскую опору НАТО". При этом он отметил, что Евросоюз не намерен посягать на суверенитет французской ядерной силы сдерживания, хотя и приветствовал заявления Макрона о "европейском измерении" французских ядерных сил.

"Нам необходимо обсудить, как добиться правильного сочетания возможностей для защиты Европы и сдерживания любого агрессора - сегодня и в будущем", - заявил канцлер ФРГ. По его словам, в дополнение к средствам ядерного сдерживания страны-члены ЕС рассматривают обычные вооруженные силы, включая противовоздушную и противоракетную оборону, кибернетические и космические возможности и высокоточные ударные ракеты.

Германия хочет создать сильнейшие обычные вооруженные силы в Европе

В статье для Economist Шольц также указал на "беспрецедентные, тектонические сдвиги" в политике безопасности и обороны Германии. "Мы изменили конституцию, чтобы создать фонд в 100 миллиардов евро для восстановления и модернизации нашей армии. Наша цель - превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы, - написал он. - С этого года и в будущем мы будем тратить на оборону 2% от ВВП. Впервые со времен Второй мировой войны мы разместим на постоянной основе полноценную боевую бригаду за пределами Германии - в Литве".

При этом глава германского правительства в очередной раз заверил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не предпримет никаких шагов, которые могли бы сделать альянс стороной конфликта в Украине.

 

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