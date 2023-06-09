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Шольц, Дуда и Макрон обсудят в Париже гарантии для Украины

Дмитрий Вачедин
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июня.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц (справа), президент Польши Анджей Дуда (слева), президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре)Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

На 471-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 июня (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж, чтобы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудить гарантии безопасности, которые должна получить Украина. Об этом сообщает изданиеPolitico со ссылкой на неназванных французских официальных лиц.

Шольц, Дуда и Макрон, по данным Politico, должны выработать единую позицию в свете стремлений Украины поскорее вступить в НАТО, а также обсудить те гарантии безопасности, которые может получить Киев от ряда демократических стран. Макрон, пишет издание, готов открыть для Украины путь в НАТО уже на июльском саммите альянса, тогда как Шольц придерживается более осторожной позиции и предлагает сосредоточиться на насущных вопросах поддержки Украины.

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 июня 14.00 - 23.59 >>>

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