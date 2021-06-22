Герои полицейской хроники в Германии (фото)

Донаувёрт / Зарлуи / Штутгарт • Разные случаи, когда полицейские приходят на помощь животным, происходят в Германии регулярно, но сразу три сообщения за сутки - такое бывает все же редко и трижды заслуживает нашего и вашего внимания. В полицейские хроники в начале этой недели попали птенец сокола, маленький кабанчик и сразу целое утиное семейство.

Первый полет - в пиццерию

Этот молодой сокол - птенец обыкновенной пустельги - явно немного поторопился покинуть отчее гнездо в баварском Донаувёрте. Расположено оно как раз на здании, в котором находится полицейский участок. Согласно свидетельствам очевидцев, сначала незадачливый пернатый совершил жесткую посадку на козырек над входом, затем слетел на землю, перебрался через достаточно оживленную проезжую часть и занял выжидательную позицию около соседней пиццерии. Быстро подоспевшие на помощь сотрудники полиции, вооруженные одеялом и воспользовавшиеся толстыми перчатками, смогли оперативно отловить этого нарушителя правил полетов и дорожного движения.

Как сообщает информационное агентство dpa, затем задержанного на полицейской машине доставили в приют для животных. Обошлось без серьезных травм и повреждений - и для пустельги, и для спасателей. В приюте этот молодой сокол проведет некоторое время, будет питаться только что вылупившимися цыплятами, вернее - петушками, которых на фермах уничтожают из-за того, что они не могут нести яйца. Как только научится более уверенно летать, будет выпущен на свободу.

Полицейская машина - прохладное и интересное место

Вторая история произошла около города Зарлуи в земле Саар. Кабанчик, изображенный на первой фотографии, был найден полностью обессилившим в жаркий день около парковки на одном из земельных шоссе. Полицейские, пока ждали егеря, посадили кабанчика в салон своего автомобиля с работавшим кондиционером. Уже скоро он пришел в чувства и начал даже резвиться в машине, проявляя интерес ко всему окружающему. Потом местный егерь отвез кабанчика на соседнюю ферму, где тот теперь будет расти в качестве приемного детеныша.

Эскорт для уток

Наша третья фотография сделана в центре Штутгарта, где полицейским всего-навсего пришлось временно перекрыть движение на одной из улиц, чтобы это утиное семейство благополучно закончило свою пешеходную прогулку по столице федеральной земли Баден-Вюртемберг. В какой-то момент, правда, этим неспешным туристам пришлось немного подсобить. Они были посажены в коробку и доставлены в безопасное место.

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