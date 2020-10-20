 Заяц с клешнями: немецкой электричке задержали краба-безбилетника (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.12.2020

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По Германии

Заяц с клешнями: немецкой электричке задержали краба-безбилетника (фото)

Такого вот ракообразного "зайца" обнаружил машинист поезда в Кельне во время осмотра вагонов.

Краб-безбилетник в металлическом ящике. Фотография из полицейской хроники

Кельн  В Германии задержан очередной необычный безбилетник. Им оказался этот примерно 10-сантиметровый краб, спрятавшийся под сиденьем в электричке маршрута S19 в Кельне. Как сообщает информационное агентство dpa, ракообразного путешественника утром во вторник, 8 декабря, обнаружил машинист во время проверки вагонов.

На городском вокзале бесхозный пассажир был передан федеральной полиции, а затем - специалистам службы спасения животных из пожарной охраны. Как краб попал в поезд, полиции выяснить не удалось.

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    Автор: Виктор Вайц


Контекст

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