Заяц с клешнями: немецкой электричке задержали краба-безбилетника (фото)

Кельн • В Германии задержан очередной необычный безбилетник. Им оказался этот примерно 10-сантиметровый краб, спрятавшийся под сиденьем в электричке маршрута S19 в Кельне. Как сообщает информационное агентство dpa, ракообразного путешественника утром во вторник, 8 декабря, обнаружил машинист во время проверки вагонов.

На городском вокзале бесхозный пассажир был передан федеральной полиции, а затем - специалистам службы спасения животных из пожарной охраны. Как краб попал в поезд, полиции выяснить не удалось.

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