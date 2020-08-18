 В Германии котята парализовали работу полицейского участка (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.12.2020

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По Германии

В Германии котята парализовали работу полицейского участка (фото)

Эта фотография сделана в одном из полицейских участков Штутгарта, куда посреди ночи доставили двух потерявшихся котят.

Котята в полицейском участке, Штутгарт

Штутгарт • Ура! У нас появился очередной повод рассказать о немецких полицейских и животных. Ссылки на предыдущие истории - в конце страницы. На этот раз такую возможность предоставили два потерявшихся котенка - один слаще другого. Откуда они взялись или убежали, (пока) неизвестно, но на этой неделе своим мяуканьем посреди ночи привлекли внимание 23-летней жительницы Штутгарта.

Как сообщает информационное агентство dpa, когда она вышла в сад, чтобы выяснить, что там происходит, возмутители спокойствия уже ни на шаг от нее не отходили. Осознав затруднительное положение своих нежданных гостей, женщина призвала на помощь котятам полицию.

Пушистых беспризорников доставили в отделение, где они фактически парализовали всю работу. Стражи порядка свои дела дружно побросали, ведь как таких очаровашек не потискать и не погладить?! Да и кормить нужно! Чтобы полицейские смогли вернуться к исполнению своих должностных обязанностей, котятам срочно подыскали временный приют для животных. Через социальные сети сейчас также пытаются найти владельцев.

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  • Мейн-кун

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    Популярна у немцев и порода Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Персидская кошка

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    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

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    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

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    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

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    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

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    Европейская короткошерстная

    Европейская короткошерстная также одна из самых любимых пород у немцев. Популярная разновидность - трехцветная кошка. Считается, что она приносит удачу. Вывели эту породу в ХХ веке. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

    Автор: Виктор Вайц


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