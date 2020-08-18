В Германии котята парализовали работу полицейского участка (фото)

Штутгарт • Ура! У нас появился очередной повод рассказать о немецких полицейских и животных. Ссылки на предыдущие истории - в конце страницы. На этот раз такую возможность предоставили два потерявшихся котенка - один слаще другого. Откуда они взялись или убежали, (пока) неизвестно, но на этой неделе своим мяуканьем посреди ночи привлекли внимание 23-летней жительницы Штутгарта.

Как сообщает информационное агентство dpa, когда она вышла в сад, чтобы выяснить, что там происходит, возмутители спокойствия уже ни на шаг от нее не отходили. Осознав затруднительное положение своих нежданных гостей, женщина призвала на помощь котятам полицию.

Пушистых беспризорников доставили в отделение, где они фактически парализовали всю работу. Стражи порядка свои дела дружно побросали, ведь как таких очаровашек не потискать и не погладить?! Да и кормить нужно! Чтобы полицейские смогли вернуться к исполнению своих должностных обязанностей, котятам срочно подыскали временный приют для животных. Через социальные сети сейчас также пытаются найти владельцев.

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