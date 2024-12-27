Соцсеть TikTok оштрафована судом в России на 3 млн рублей

Штраф в 3 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации стал уже третьим для TikTok в России за последние полгода.

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 3 миллиона рублей по административной статье за "нарушение порядка ограничения доступа к информации", говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы" в пятницу, 27 декабря.

Третий штраф для TikTok в России за полгода

Штраф, наложенный Таганским судом, стал уже третьим подобным приговором для соцсети в России за последние шесть месяцев. Так, в ноябре и июле текущего года TikTok дважды штрафовали на 4 млн рублей за "неисполнение предписания" Роскомнадзора.

TikTok работает в России с ограничениями с начала войны в Украине

В начале марта 2022 года платформа TikTok запретила пользователям из России загружать видео, проводить прямые эфиры, просматривать рекламу, видео и аккаунты пользователей из других стран из-за закона о "фейках" об армии РФ, принятого после начала войны в Украине.

В мае 2024-го российские СМИ сообщили, что соцсеть стала на короткое время доступна в РФ, но уже через несколько часов ограничения вернулись.